Взял 5 пенальти подряд и установил рекорд. Наследником Нойера у Германии будет нигериец?

В декабре 2024-го голкипера «Фрайбурга» не сумел пробить с «точки» Флориан Вирц. Случилось это при счёте 0:0, тем не менее «Байер» всё же раскатал команду Шустера — 5:1. В феврале 2025-го Атуболу совершил сейв после удара с пенальти Андре Силвы из «Вердера». Его команда вела с преимуществом в два мяча и в итоге разнесла соперника — 5:0, так что Ноа помешал бременцам вернуться в игру. А в минувший уикенд Атуболу взял 11-метровый в исполнении другого футболиста «Вердера» Романо Шмида. Кстати, тоже при счёте 2:0. Оппоненты пытались переиграть Ноа, посылая мяч и влево от вратаря, и вправо, но тот каждый раз «прочитывал» их и совершал сейвы.