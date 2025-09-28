Ричмонд
«Рома» обыграла «Верону» благодаря голу Довбика в 5-м туре Серии А

Завершился матч 5-го тура итальянской Серии А, в котором встречались столичная «Рома» и «Верона».

Источник: Getty Images

Команды играли на стадионе «Олимпико» (Рим, Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Эрманно Феличани. Матч завершился победой хозяев поля со счётом 2:0.

Счёт в матче открыл нападающий «Ромы» Артём Довбик на 8-й минуте встречи. Во втором тайме форвард Матиас Соуле увеличил преимущество своей команды на 79-й минуте.

После этой игры в активе «Ромы» стало 12 очков. Римляне поднялись на второе место в турнирной таблице Серии А. «Верона» набрала три очка после пяти игр и располагается на 16-й строчке.

Рома
2:0
Первый тайм: 1:0
Верона
Футбол, Италия, 5-й тур
28.09.2025, 16:00 (МСК UTC+3)
Olimpico
Главные тренеры
Джанпьеро Гасперини
Паоло Дзанетти
Голы
Рома
Артем Довбик
(Зеки Челик)
7′
Матиас Соуле
79′
Составы команд
Рома
99
Миле Свилар
19
Зеки Челик
23
Джанлука Манчини
7
Лоренцо Пеллегрини
4
Брайан Кристанте
17
Ману Коне
5
Эван Н`Дика
71′
24
Ян Циолковски
43
Уэсли Винисиус
59′
12
Константинос Цимикас
3
Анхелиньо
59′
22
Марио Эрмосо
18
Матиас Соуле
82′
92
Стефан Эль-Шаарави
9
Артем Довбик
59′
11
Эван Фергюсон
Верона
1
Лоренцо Монтипо
3
Мартин Фресе
15
Виктор Нельссон
7
Рафик Бельгали
90+1′
8
Суат Сердар
16
Гифт Орбан
5
Унаи Нуньес
45′
84′
37
Армель Белла-Котчап
12
Домагой Брадарич
84′
70
Фаллу Чам
11
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
12′
46′
63
Роберто Гальярдини
53′
24
Антуан Бернед
90′
20
Григорис Кастанос
17
Джоване
74′
9
Амин Сарр
Статистика
Рома
Верона
Желтые карточки
0
4
Удары (всего)
10
12
Удары в створ
5
3
Угловые
8
1
Фолы
11
19
Офсайды
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Эрманно Феличани
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти