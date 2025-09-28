«Астон Вилла» одержала первую победу в сезоне АПЛ, переиграв «Фулхэм»

Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали «вилланы». Встреча состоялась на стадионе «Вилла Парк» (Бирмингем). В качестве главного арбитра матча выступил Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир).
Рауль Хименес вывел гостей вперёд на третьей минуте, Олли Уоткинс на 37-й минуте сравнял счёт. Джон Макгинн на 49-й минуте обеспечил хозяевам поля преимущество, а на 51-й минуте отличился Эмилиано Буэндия.
После этой игры «Астон Вилла» с шестью очками находится на 16-й строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства. «Фулхэм» с восемью очками располагается на 10-м месте.
В следующем туре «вилланы» 5 октября примут на своём поле «Бёрнли», «дачники» 3 октября сыграют в гостях с «Борнмутом».
Унаи Эмери
Марку Силва
Олли Уоткинс
(Люка Динь)
37′
Джон Макгинн
(Эмилиано Буэндия)
49′
Эмилиано Буэндия
(Олли Уоткинс)
51′
Рауль Хименес
(Саша Лукич)
3′
23
Эмилиано Мартинес
2
Мэтти Кэш
12
Люка Динь
27
Морган Роджерс
11
Олли Уоткинс
4
Эзри Конса
29
Эванн Гессан
82′
3
Виктор Линделеф
9
Харви Эллиотт
46′
10
Эмилиано Буэндия
5
Тайрон Мингс
32′
14
Пау Торрес
7
Джон Макгинн
45+5′
72′
44
Бубакар Камара
26
Ламар Богард
82′
17
Дониэлл Мален
1
Бернд Лено
21
Тимоти Кастань
5
Йоахим Андерсен
3
Келвин Басси
55′
20
Саша Лукич
34′
16
Сандер Берге
30
Райан Сессеньон
80′
33
Энтони Робинсон
8
Харри Уилсон
45+1′
80′
19
Сэмюэл Чуквуэзе
17
Алекс Ивоби
65′
32
Эмил Смит-Роу
24
Джошуа Кинг
22′
65′
22
Кевин
7
Рауль Хименес
11′
11
Адама I Траоре
Главный судья
Эндрю Мэдли
(Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти