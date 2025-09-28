Ричмонд
Футбол. Англия
1-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
0
:
Арсенал
0
Все коэффициенты
П1
3.42
X
3.42
П2
2.21
Футбол. Германия
1-й тайм
Кельн
1
:
Штутгарт
0
Все коэффициенты
П1
2.51
X
4.15
П2
4.25
Футбол. Франция
1-й тайм
Анже
0
:
Брест
0
Все коэффициенты
П1
3.32
X
2.76
П2
2.71
Футбол. Франция
1-й тайм
Лилль
0
:
Лион
1
Все коэффициенты
П1
4.35
X
3.77
П2
1.85
Футбол. Франция
1-й тайм
Метц
0
:
Гавр
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Факел
0
:
Чайка
0
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.90
П2
11.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Эльче
1
:
Сельта
1
Все коэффициенты
П1
3.50
X
2.50
П2
3.40
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Динамо Мх
0
:
Сочи
0
Все коэффициенты
П1
5.00
X
2.05
П2
9.50
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Шинник
2
:
Ротор
0
Все коэффициенты
П1
1.06
X
14.00
П2
100.00
Футбол. Италия
19:00
Лечче
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
5.20
X
3.48
П2
1.92
Футбол. Премьер-лига
19:30
Спартак
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.31
X
6.14
П2
10.50
Футбол. Испания
19:30
Барселона
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
1.33
X
6.00
П2
13.25
Футбол. Германия
20:30
Унион Б
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.63
П2
3.85
Футбол. Италия
21:45
Милан
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.40
П2
3.95
Футбол. Франция
21:45
Ренн
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.64
П2
2.77
Футбол. Испания
22:00
Бетис
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.00
П2
5.30
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
1
:
Хоффенхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
2
:
Верона
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Фиорентина
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
3
:
Фулхэм
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
1
:
Париж
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
0
:
Севилья
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
1
:
Балтика
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
3
:
Удинезе
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
0
:
Челябинск
0
П1
X
П2

«Астон Вилла» одержала первую победу в сезоне АПЛ, переиграв «Фулхэм»

Завершён матч 6-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Астон Вилла» (Бирмингем) и «Фулхэм» (Лондон).

Источник: Getty Images

Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали «вилланы». Встреча состоялась на стадионе «Вилла Парк» (Бирмингем). В качестве главного арбитра матча выступил Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир).

Рауль Хименес вывел гостей вперёд на третьей минуте, Олли Уоткинс на 37-й минуте сравнял счёт. Джон Макгинн на 49-й минуте обеспечил хозяевам поля преимущество, а на 51-й минуте отличился Эмилиано Буэндия.

После этой игры «Астон Вилла» с шестью очками находится на 16-й строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства. «Фулхэм» с восемью очками располагается на 10-м месте.

В следующем туре «вилланы» 5 октября примут на своём поле «Бёрнли», «дачники» 3 октября сыграют в гостях с «Борнмутом».

Астон Вилла
3:1
Первый тайм: 1:1
Фулхэм
Футбол, Англия, Тур 6
28.09.2025, 16:00 (МСК UTC+3)
Villa Park
Главные тренеры
Унаи Эмери
Марку Силва
Голы
Астон Вилла
Олли Уоткинс
(Люка Динь)
37′
Джон Макгинн
(Эмилиано Буэндия)
49′
Эмилиано Буэндия
(Олли Уоткинс)
51′
Фулхэм
Рауль Хименес
(Саша Лукич)
3′
Составы команд
Астон Вилла
23
Эмилиано Мартинес
2
Мэтти Кэш
12
Люка Динь
27
Морган Роджерс
11
Олли Уоткинс
4
Эзри Конса
29
Эванн Гессан
82′
3
Виктор Линделеф
9
Харви Эллиотт
46′
10
Эмилиано Буэндия
5
Тайрон Мингс
32′
14
Пау Торрес
7
Джон Макгинн
45+5′
72′
44
Бубакар Камара
26
Ламар Богард
82′
17
Дониэлл Мален
Фулхэм
1
Бернд Лено
21
Тимоти Кастань
5
Йоахим Андерсен
3
Келвин Басси
55′
20
Саша Лукич
34′
16
Сандер Берге
30
Райан Сессеньон
80′
33
Энтони Робинсон
8
Харри Уилсон
45+1′
80′
19
Сэмюэл Чуквуэзе
17
Алекс Ивоби
65′
32
Эмил Смит-Роу
24
Джошуа Кинг
22′
65′
22
Кевин
7
Рауль Хименес
11′
11
Адама I Траоре
Статистика
Астон Вилла
Фулхэм
Желтые карточки
1
4
Удары (всего)
9
11
Удары в створ
4
4
Угловые
2
8
Фолы
10
13
Офсайды
2
4
Судейская бригада
Главный судья
Эндрю Мэдли
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти