Симаненка признан лучшим игроком 23-го тура чемпионата Беларуси по футболу

Автором самого красивого гола прошедшего тура стал защитник «МЛ Витебск» Никита Баранок, который в конце домашнего поединка с мозырской «Славией» эффектным ударом с лета поразил ворота соперников. Несмотря на поражение со счетом 2:3, витебчане сохранили за собой первую позицию.