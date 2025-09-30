Ричмонд
Симаненка признан лучшим игроком 23-го тура чемпионата Беларуси по футболу

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ассоциация «Белорусская федерация футбола» подвела итоги 23-го тура национального чемпионата, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Лучшим игроком минувшего уик-энда признан нападающий «Гомеля» Тимофей Симаненка. В победном поединке с футболистами «Молодечно» 18-летний форвард открыл счет, а потом ассистировал Раймонду Адеоле при втором взятии ворот гостей. Гомельчане победили с результатом 2:1 и, набрав 29 очков, поднялись на девятое место в турнирной таблице.

Автором самого красивого гола прошедшего тура стал защитник «МЛ Витебск» Никита Баранок, который в конце домашнего поединка с мозырской «Славией» эффектным ударом с лета поразил ворота соперников. Несмотря на поражение со счетом 2:3, витебчане сохранили за собой первую позицию.

Положение в лидирующей группе сейчас таково: «МЛ Витебск» — 52 очка (23 матча), «Динамо» (Минск) — 45 (22), «Славия» — 44 (23), «Динамо» (Брест) — 41 (23), «Торпедо-БелАЗ» — 40 (22). Внизу турнирной таблицы находится «Молодечно», у которого 10 очков, в активе «Слуцка» 13 зачетных баллов. Список лучших бомбардиров возглавляет форвард «Ислочи» Александр Шестюк, забивший 16 мячей.

В следующем туре встречаются:

3 октября — «Минск» — «Динамо» (Брест), БАТЭ — «МЛ Витебск»;

4 октября — «Нафтан» — «Гомель», «Молодечно» — «Динамо» (Минск), «Неман» — «Торпедо-БелАЗ», «Витебск» — «Арсенал»;

5 октября — «Ислочь» — «Слуцк», «Славия» — «Сморгонь».