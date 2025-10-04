Дубль Семеньо принес «Борнмуту» победу над «Фулхэмом» и 2-ю строчку в таблице АПЛ

Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 3:1. Райан Сессеньон открыл счет в матче на 70-й минуте. «Борнмут» ответил тремя голами — на 78-й и 90+6 минутах отличился Антуан Семеньо, а на 84-й Джастин Клюйверт.