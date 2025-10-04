Ричмонд
Дубль Семеньо принес «Борнмуту» победу над «Фулхэмом» и 2-ю строчку в таблице АПЛ

Сегодня, 3 октября, состоялся матч 7-го тура АПЛ между «Борнмутом» и «Фулхэмом».

Источник: Getty Images

Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 3:1. Райан Сессеньон открыл счет в матче на 70-й минуте. «Борнмут» ответил тремя голами — на 78-й и 90+6 минутах отличился Антуан Семеньо, а на 84-й Джастин Клюйверт.

После этой игры «Борнмут» занимает 2-е место в таблице АПЛ — 14 очков, «Фулхэм» — 11-е место и 8 очков.

Борнмут
3:1
Первый тайм: 0:0
Фулхэм
Футбол, Англия, Тур 7
3.10.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Vitality Stadium
Главные тренеры
Андони Ираола
Марку Силва
Голы
Борнмут
Антуан Семеньо
(Адриен Трюффер)
78′
Джастин Клюйверт
(Антуан Семеньо)
84′
Антуан Семеньо
(Бен Доук)
90+6′
Фулхэм
Райан Сессеньон
(Сэмюэл Чуквуэзе)
70′
Составы команд
Борнмут
1
Джордже Петрович
3
Адриен Трюффер
24
Антуан Семеньо
9
Эванилсон
18
Бафоде Диаките
8
Алекс Скотт
23
Джеймс Хилл
61′
20
Алекс Хименес
7
Дэвид Брукс
85′
44
Велько Милосавлевич
16
Маркус Таверньер
61′
19
Джастин Клюйверт
5
Маркос Сенеси
78′
10
Райан Кристи
12
Тайлер Адамс
78′
11
Бен Доук
Фулхэм
1
Бернд Лено
3
Келвин Басси
5
Йоахим Андерсен
21
Тимоти Кастань
30
Райан Сессеньон
16
Сандер Берге
31
Исса Диоп
76′
86′
32
Эмил Смит-Роу
24
Джошуа Кинг
67′
19
Сэмюэл Чуквуэзе
20
Саша Лукич
14′
10
Том Кэрни
8
Харри Уилсон
67′
22
Кевин
17
Алекс Ивоби
86′
11
Адама I Траоре
Статистика
Борнмут
Фулхэм
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
11
12
Удары в створ
6
4
Угловые
4
3
Фолы
8
10
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Саймон Хупер
(Англия)
