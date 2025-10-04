«Барселона» хочет приобрести Холанда, выяснили СМИ

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
13:00
Акрон
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
8.60
X
5.90
П2
1.34
Футбол. Первая лига
14:00
Уфа
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
3.11
X
3.27
П2
2.37
Футбол. Англия
14:30
Лидс
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.45
П2
2.68
Футбол. Испания
15:00
Овьедо
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.38
X
3.35
П2
3.21
Футбол. Премьер-лига
15:15
Рубин
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.71
П2
4.25
Футбол. Италия
16:00
Лацио
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.89
X
3.47
П2
4.72
Футбол. Италия
16:00
Парма
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.49
П2
4.30
Футбол. Германия
16:30
Аугсбург
:
Вольфсбург
Все коэффициенты
П1
2.56
X
3.60
П2
2.76
Футбол. Германия
16:30
Байер
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.00
П2
5.10
Футбол. Германия
16:30
Боруссия Д
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
1.69
X
4.81
П2
4.90
Футбол. Германия
16:30
Вердер
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
2.38
X
3.67
П2
2.96
Футбол. Англия
17:00
Арсенал
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
1.21
X
7.32
П2
15.00
Футбол. Англия
17:00
Манчестер Юнайтед
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.75
П2
6.30
Футбол. Первая лига
17:00
Факел
:
Волга
Все коэффициенты
П1
1.58
X
3.91
П2
7.00
Футбол. Первая лига
17:00
Чайка
:
Родина
Все коэффициенты
П1
6.30
X
3.99
П2
1.59
Футбол. Испания
17:15
Жирона
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.40
П2
3.09
Футбол. Премьер-лига
17:30
Краснодар
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
1.64
X
4.08
П2
5.41
Футбол. Франция
18:00
Метц
:
Марсель
П1
X
П2
Футбол. Италия
19:00
Интер
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.48
П2
16.00
Футбол. Англия
19:30
Челси
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.95
П2
2.32
Футбол. Германия
19:30
Айнтрахт Ф
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
7.00
X
6.10
П2
1.40
Футбол. Испания
19:30
Атлетик
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.63
X
3.84
П2
6.40
Футбол. Премьер-лига
19:45
Динамо
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.95
П2
3.85
Футбол. Франция
20:00
Брест
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.91
X
3.79
П2
4.10
Футбол. Италия
21:45
Аталанта
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.38
X
3.45
П2
3.25
Футбол. Испания
22:00
Реал
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.09
П2
7.40
Футбол. Франция
22:05
Осер
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
3.85
X
3.79
П2
2.04

«Барселона» хочет приобрести Холанда, выяснили СМИ

El Nacional: «Барселона» летом попытается приобрести Эрлинга Холанда.

Источник: Damjan Zibert/Soccrates/Getty Images

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Испанский футбольный клуб «Барселона» в следующее летнее трансферное окно попытается приобрести нападающего «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинга Холанда, сообщает El Nacional.

По информации источника, «Барселона» рассматривает Холанда, а также Хулиана Альвареса из мадридского «Атлетико» на замену польскому форварду Роберту Левандовскому, которому уже 37 лет и чей контракт истекает по окончании сезона.

Как отмечает издание, оба форварда, на которых нацелилась «Барселона», связаны со своими клубами долгосрочными контрактами, любой из этих трансферов обойдется «сине-гранатовым» на сумму свыше 100 миллионов евро. Для осуществления перехода клубу придется совершить несколько крупных продаж либо рассмотреть другие варианты, которые будут больше соответствовать финансовым возможностям.

Холанду 25 лет, его контракт рассчитан до 2034 года. В текущем сезоне он забил 11 мячей в 8 матчах за «Манчестер Сити» в Английской премьер-лиге (АПЛ) и Лиге чемпионов.