«Барселона» хочет приобрести Холанда, выяснили СМИ

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Испанский футбольный клуб «Барселона» в следующее летнее трансферное окно попытается приобрести нападающего «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинга Холанда, сообщает El Nacional.
По информации источника, «Барселона» рассматривает Холанда, а также Хулиана Альвареса из мадридского «Атлетико» на замену польскому форварду Роберту Левандовскому, которому уже 37 лет и чей контракт истекает по окончании сезона.
Как отмечает издание, оба форварда, на которых нацелилась «Барселона», связаны со своими клубами долгосрочными контрактами, любой из этих трансферов обойдется «сине-гранатовым» на сумму свыше 100 миллионов евро. Для осуществления перехода клубу придется совершить несколько крупных продаж либо рассмотреть другие варианты, которые будут больше соответствовать финансовым возможностям.
Холанду 25 лет, его контракт рассчитан до 2034 года. В текущем сезоне он забил 11 мячей в 8 матчах за «Манчестер Сити» в Английской премьер-лиге (АПЛ) и Лиге чемпионов.