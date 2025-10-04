«Барселона» хочет приобрести Холанда, выяснили СМИ

Как отмечает издание, оба форварда, на которых нацелилась «Барселона», связаны со своими клубами долгосрочными контрактами, любой из этих трансферов обойдется «сине-гранатовым» на сумму свыше 100 миллионов евро. Для осуществления перехода клубу придется совершить несколько крупных продаж либо рассмотреть другие варианты, которые будут больше соответствовать финансовым возможностям.