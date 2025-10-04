Погребняк рассказал, что его тепло встретили в Англии на матчах «Фулхэма»

«Я посетил матчи “Фулхэма” с “Манчестер Юнайтед” и “Бристолем”. Было очень приятно оказаться на знакомой мне арене, встретили доброжелательно. Люди, которые сопровождали меня, остались на своих местах еще с моего выступления за клуб, — сказал Погребняк. — Такая теплая встреча. Еще пообщались с некоторыми футболистам, например, Адамом Траоре. Веселая английская атмосфера. Я приехал туда по собственному желанию. Футбол — как все было на высшем уровне, так и осталось. Англия — футбольная страна, на которую стоит равняться».