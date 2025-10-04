«Лацио» сыграл вничью с «Торино» в матче чемпионата Италии

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Римский «Лацио» сыграл вничью с «Торино» в домашнем матче шестого тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, которая прошла в субботу в Риме, завершилась со счетом 3:3. В составе хозяев дубль оформил Маттео Кансельери (24-я и 40-я минуты), а еще один мяч с пенальти забил Данило Катальди (90+12). Голы гостей на счету Джованни Симеоне (16), Че Адамса (73) и Сауля Коко (90+2).
Перед назначением пенальти команды устроили потасовку.
«Лацио» с 7 очками идет на 13-й позиции в турнирной таблице. Набравший 5 баллов «Торино» располагается на 16-й строчке.
В другом матче «Парма» дома проиграла «Лечче» со счетом 0:1.
Футбол, Италия, 6-й тур
4.10.2025, 16:00 (МСК UTC+3)
Olimpico
Главные тренеры
Маурицио Сарри
Марко Барони
Голы
Лацио
Маттео Канчельери
(Родригес Педро)
24′
Маттео Канчельери
(Тома Башич)
40′
Данило Катальди
90+13′
Торино
Джованни Симеоне
16′
Че Адамс
(Нильс Нкунку)
73′
Сауль Коко
(Адам Масина)
90+3′
Составы команд
Лацио
94
Иван Проведель
23
Эльсеид Хюсай
22
Маттео Канчельери
11
Валентин Кастельянос
90+6′
34
Марио Хила
13
Алессио Романьоли
47′
32
Данило Катальди
87′
17
Нуну Тавареш
90′
29
Мануэль Лаццари
9
Родригес Педро
67′
21
Реда Белаян
19
Булай Диа
81′
14
Тиджани Нослин
26
Тома Башич
67′
18
Густав Исаксен
Торино
81
Франко Исраэль
22
Чезаре Казадеи
60′
32
Кристьян Аслани
32′
26
Сириль Нгонге
23
Сауль Коко
13
Гильермо Марипан
90+12′
16
Маркус Хольмгрен Педерсен
79′
21
Али Дембеле
20
Валентино Лазаро
63′
25
Нильс Нкунку
61
Адриен Тамез
70′
5
Адам Масина
18
Джованни Симеоне
79′
66
Гвидас Гинейтис
10
Никола Влашич
70′
19
Че Адамс
Статистика
Лацио
Торино
Желтые карточки
3
3
Удары (всего)
9
16
Удары в створ
4
8
Угловые
3
5
Фолы
13
22
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Марко Пиччинини
(Италия)
