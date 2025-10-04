«Лацио» сыграл вничью с «Торино» в матче чемпионата Италии

Встреча, которая прошла в субботу в Риме, завершилась со счетом 3:3. В составе хозяев дубль оформил Маттео Кансельери (24-я и 40-я минуты), а еще один мяч с пенальти забил Данило Катальди (90+12). Голы гостей на счету Джованни Симеоне (16), Че Адамса (73) и Сауля Коко (90+2).