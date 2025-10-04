«Лацио» сыграл вничью с «Торино» в матче чемпионата Италии

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
1-й тайм
Метц
0
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Краснодар
2
:
Ахмат
0
Все коэффициенты
П1
1.06
X
14.00
П2
48.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Жирона
1
:
Валенсия
1
Все коэффициенты
П1
3.72
X
3.75
П2
14.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Арсенал
2
:
Вест Хэм
0
Все коэффициенты
П1
1.08
X
9.00
П2
97.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Манчестер Юнайтед
2
:
Сандерленд
0
Все коэффициенты
П1
1.02
X
21.00
П2
100.00
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Факел
2
:
Волга
1
Все коэффициенты
П1
1.12
X
7.70
П2
100.00
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Чайка
0
:
Родина
0
Все коэффициенты
П1
8.50
X
1.63
П2
3.85
Футбол. Италия
19:00
Интер
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.19
X
8.00
П2
18.00
Футбол. Англия
19:30
Челси
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
2.92
X
3.81
П2
2.38
Футбол. Германия
19:30
Айнтрахт Ф
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
7.20
X
6.15
П2
1.39
Футбол. Испания
19:30
Атлетик
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.63
X
3.87
П2
6.37
Футбол. Премьер-лига
19:45
Динамо
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.80
П2
3.70
Футбол. Франция
20:00
Брест
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.63
П2
4.10
Футбол. Италия
21:45
Аталанта
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.41
X
3.43
П2
3.20
Футбол. Испания
22:00
Реал
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
1.46
X
5.20
П2
7.20
Футбол. Франция
22:05
Осер
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
3.88
X
3.81
П2
2.02
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
3
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
2
:
Унион Б
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
1
:
РБ Лейпциг
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
1
:
Санкт-Паули
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
3
:
Торино
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
0
:
Лечче
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
2
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
0
:
Леванте
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
1
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
0
:
Спартак Кс
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Зенит
1
П1
X
П2

«Лацио» сыграл вничью с «Торино» в матче чемпионата Италии

«Лацио» сыграл вничью с «Торино» в матче чемпионата Италии по футболу.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Римский «Лацио» сыграл вничью с «Торино» в домашнем матче шестого тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча, которая прошла в субботу в Риме, завершилась со счетом 3:3. В составе хозяев дубль оформил Маттео Кансельери (24-я и 40-я минуты), а еще один мяч с пенальти забил Данило Катальди (90+12). Голы гостей на счету Джованни Симеоне (16), Че Адамса (73) и Сауля Коко (90+2).

Перед назначением пенальти команды устроили потасовку.

«Лацио» с 7 очками идет на 13-й позиции в турнирной таблице. Набравший 5 баллов «Торино» располагается на 16-й строчке.

В другом матче «Парма» дома проиграла «Лечче» со счетом 0:1.

Лацио
3:3
Первый тайм: 2:1
Торино
Футбол, Италия, 6-й тур
4.10.2025, 16:00 (МСК UTC+3)
Olimpico
Главные тренеры
Маурицио Сарри
Марко Барони
Голы
Лацио
Маттео Канчельери
(Родригес Педро)
24′
Маттео Канчельери
(Тома Башич)
40′
Данило Катальди
90+13′
Торино
Джованни Симеоне
16′
Че Адамс
(Нильс Нкунку)
73′
Сауль Коко
(Адам Масина)
90+3′
Составы команд
Лацио
94
Иван Проведель
23
Эльсеид Хюсай
22
Маттео Канчельери
11
Валентин Кастельянос
90+6′
34
Марио Хила
13
Алессио Романьоли
47′
32
Данило Катальди
87′
17
Нуну Тавареш
90′
29
Мануэль Лаццари
9
Родригес Педро
67′
21
Реда Белаян
19
Булай Диа
81′
14
Тиджани Нослин
26
Тома Башич
67′
18
Густав Исаксен
Торино
81
Франко Исраэль
22
Чезаре Казадеи
60′
32
Кристьян Аслани
32′
26
Сириль Нгонге
23
Сауль Коко
13
Гильермо Марипан
90+12′
16
Маркус Хольмгрен Педерсен
79′
21
Али Дембеле
20
Валентино Лазаро
63′
25
Нильс Нкунку
61
Адриен Тамез
70′
5
Адам Масина
18
Джованни Симеоне
79′
66
Гвидас Гинейтис
10
Никола Влашич
70′
19
Че Адамс
Статистика
Лацио
Торино
Желтые карточки
3
3
Удары (всего)
9
16
Удары в створ
4
8
Угловые
3
5
Фолы
13
22
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Марко Пиччинини
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти