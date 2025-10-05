Ричмонд
Сын Буффона дебютировал в Серии А

Луи Томас Буффон, сын легендарного голкипера сборной Италии и «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона, дебютировал в Серии А.

Источник: Getty Images

17-летний Луи Буффон был включен в заявку «Пизы» на матч 6-го тура Серии А против «Болоньи». Его команда осталась в меньшинстве на 36-й минуте, что привело к тому, что соперник громил «Пизу» со счетом 4:0 к 53-й минуте.

Юный футболист появился на поле на 77-й минуте, заменив М’Бала Нзола. Луи Буффон обычно играет на фланге нападения, но в своем дебютном матче в Серии А действовал чуть ближе к центру.

Болонья
4:0
Первый тайм: 3:0
Пиза
Футбол, Италия, 6-й тур
5.10.2025, 16:00 (МСК UTC+3)
Renato Dall'Ara
Главные тренеры
Винченцо Итальяно
Альберто Джилардино
Голы
Болонья
Николо Камбьяги
(Тейс Даллинга)
24′
Никола Моро
38′
Риккардо Орсолини
(Николо Камбьяги)
40′
Йенс Одгор
(Тейс Даллинга)
53′
Составы команд
Болонья
1
Лукаш Скорупски
20
Надир Зортеа
33
Хуан Миранда
14
Торбьорн Хеггем
26
Джон Лукуми
8
Ремо Фройлер
7
Риккардо Орсолини
46′
10
Федерико Бернардески
28
Николо Камбьяги
56′
80
Джованни Фаббиан
21
Йенс Одгор
56′
11
Джонатан Роу
24
Тейс Даллинга
75′
30
Бенджамин Домингес
6
Никола Моро
72′
4
Томмазо Побега
Пиза
1
Адриан Шемпер
5
Симоне Канестрелли
4
Антонио Караччоло
15
Идрисса Туре
36′
6
Мариус Марин
14
Эбенезер Акинсанмиро
94
Джованни Бонфанти
46′
3
Самуэле Ангори
7
Мехди Лерис
77′
33
Артуро Калабрези
21
Исак Вурал
63′
11
Хуан Куадрадо
71′
10
Маттео Трамони
46′
9
Хенрик Мейстер
18
Мбала Нзола
77′
16
Луи Томас Буффон
Статистика
Болонья
Пиза
Желтые карточки
0
1
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
24
2
Удары в створ
7
0
Угловые
2
2
Фолы
15
12
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Розарио Абиссо
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти