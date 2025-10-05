Сын Буффона дебютировал в Серии А

17-летний Луи Буффон был включен в заявку «Пизы» на матч 6-го тура Серии А против «Болоньи». Его команда осталась в меньшинстве на 36-й минуте, что привело к тому, что соперник громил «Пизу» со счетом 4:0 к 53-й минуте.