Гол Хейлунна принес «Наполи» волевую победу над «Дженоа»

Неаполитанцы пропустили на 34-й минуте — счет открыл 18-летний Джефф Экатор. Хозяевам поля удалось отыграться на 57-й минуте благодаря голу Франка Ангиссы. Победный гол на 75-й минуте забил арендованный у «Манчестер Юнайтед» Расмус Хейлунн.
«Наполи» набрал 15 очков и делит с «Ромой» первую и вторую строчки в турнирной таблице Серии А. «Дженоа» потерпел 3-е поражение кряду и с 2 баллами на счету находится на 19-й позиции.
Футбол, Италия, 6-й тур
5.10.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Diego Armando Maradona
Главные тренеры
Антонио Конте
Патрик Виейра
Голы
Наполи
Андре-Франк Замбо Ангисса
57′
Расмус Хейлунн
75′
Дженоа
Джефф Эхатор
(Брук Нортон-Каффи)
34′
Составы команд
Наполи
32
Ваня Милинкович-Савич
22
Джованни Ди Лоренцо
31
Сэм Бекема
5
Жуан Жезус
99
Андре-Франк Замбо Ангисса
8
Скотт Мактоминай
17
Матиас Оливера
50′
37
Леонардо Спинаццола
21
Маттео Политано
50′
11
Кевин Де Брейне
7
Давид Нерес
55′
82′
3
Мигель Гутьеррес
19
Расмус Хейлунн
82′
27
Лоренцо Лукка
68
Станислав Лоботка
44′
6
Билли Гилмор
Дженоа
1
Никола Леали
15
Брук Нортон-Каффи
77
Микаэль Эллертссон
22
Хоан Васкес
73
Патрицио Масини
32
Мортен Френдруп
20
Стефано Сабелли
76′
23
Валентин Карбони
9
Витинья
76′
29
Лоренцо Коломбо
17
Руслан Малиновский
38′
61′
2
Мортен Торсби
21
Джефф Эхатор
61′
18
Калеб Экубан
27
Алессандро Маркандалли
28′
46′
34
Себастьян Отоа
63′
Статистика
Наполи
Дженоа
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
12
6
Удары в створ
5
1
Угловые
7
5
Фолы
16
15
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Федерико Ла Пенна
(Италия)
