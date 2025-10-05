Гол Хейлунна принес «Наполи» волевую победу над «Дженоа»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Сельта
0
:
Атлетико
0
Все коэффициенты
П1
4.72
X
3.70
П2
1.84
Футбол. Италия
1-й тайм
Ювентус
0
:
Милан
0
Все коэффициенты
П1
2.96
X
2.90
П2
3.07
Футбол. Франция
1-й тайм
Лилль
0
:
ПСЖ
0
Все коэффициенты
П1
3.62
X
3.32
П2
2.21
Футбол. Германия
2-й тайм
Боруссия М
0
:
Фрайбург
0
Все коэффициенты
П1
6.25
X
1.51
П2
5.02
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
1
:
Бетис
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
0
:
Райо Вальекано
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Дженоа
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
2
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
0
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
4
:
Майнц
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
2
:
Ренн
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
2
:
Ницца
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
5
:
Анже
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
0
:
Ротор
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
4
:
Барселона
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
3
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
1
:
Хайденхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
4
:
Пиза
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
2
:
Бернли
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
2
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
1
:
Брайтон
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
1
:
Тулуза
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
1
:
Черноморец
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
3
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
2
:
Пари Нижний Новгород
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Кальяри
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
0
:
Ростов
1
П1
X
П2

Гол Хейлунна принес «Наполи» волевую победу над «Дженоа»

Футболисты «Наполи» вырвали победу в домашнем матче с «Дженоа» (2:1) в 6-м туре чемпионата Италии.

Источник: Getty Images

Неаполитанцы пропустили на 34-й минуте — счет открыл 18-летний Джефф Экатор. Хозяевам поля удалось отыграться на 57-й минуте благодаря голу Франка Ангиссы. Победный гол на 75-й минуте забил арендованный у «Манчестер Юнайтед» Расмус Хейлунн.

«Наполи» набрал 15 очков и делит с «Ромой» первую и вторую строчки в турнирной таблице Серии А. «Дженоа» потерпел 3-е поражение кряду и с 2 баллами на счету находится на 19-й позиции.

Наполи
2:1
Первый тайм: 0:1
Дженоа
Футбол, Италия, 6-й тур
5.10.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Diego Armando Maradona
Главные тренеры
Антонио Конте
Патрик Виейра
Голы
Наполи
Андре-Франк Замбо Ангисса
57′
Расмус Хейлунн
75′
Дженоа
Джефф Эхатор
(Брук Нортон-Каффи)
34′
Составы команд
Наполи
32
Ваня Милинкович-Савич
22
Джованни Ди Лоренцо
31
Сэм Бекема
5
Жуан Жезус
99
Андре-Франк Замбо Ангисса
8
Скотт Мактоминай
17
Матиас Оливера
50′
37
Леонардо Спинаццола
21
Маттео Политано
50′
11
Кевин Де Брейне
7
Давид Нерес
55′
82′
3
Мигель Гутьеррес
19
Расмус Хейлунн
82′
27
Лоренцо Лукка
68
Станислав Лоботка
44′
6
Билли Гилмор
Дженоа
1
Никола Леали
15
Брук Нортон-Каффи
77
Микаэль Эллертссон
22
Хоан Васкес
73
Патрицио Масини
32
Мортен Френдруп
20
Стефано Сабелли
76′
23
Валентин Карбони
9
Витинья
76′
29
Лоренцо Коломбо
17
Руслан Малиновский
38′
61′
2
Мортен Торсби
21
Джефф Эхатор
61′
18
Калеб Экубан
27
Алессандро Маркандалли
28′
46′
34
Себастьян Отоа
63′
Статистика
Наполи
Дженоа
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
12
6
Удары в створ
5
1
Угловые
7
5
Фолы
16
15
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Федерико Ла Пенна
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти