УЕФА одобрил проведение игр чемпионатов Италии и Испании за пределами Европы

ТАСС, 6 октября. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение одобрить проведение двух матчей чемпионатов Испании и Италии за пределами этих стран. Об этом говорится в заявлении организации, которое опубликовано пресс-службой.
Ранее Королевская испанская футбольная федерация направила запрос о проведении матча между «Барселоной» и «Вильярреалом» в Майами, Итальянская федерация футбола одобрила идею провести игру «Милана» и «Комо» в Австралии.
«Матчи лиги должны проводиться на домашнем поле, в противном случае это лишит возможности посещать матчи преданных болельщиков и может привести к искажению результатов соревнований, — сказал глава УЕФА Александер Чеферин. — Наши консультации подтвердили обоснованность этих опасений. Я хотел бы поблагодарить 55 национальных ассоциаций за их конструктивное и ответственное участие в решении столь деликатного вопроса. Несмотря на то, что мы сожалеем о необходимости проведения этих двух матчей, это решение является исключительным и не должно рассматриваться как создание прецедента. Наша цель ясна: защитить целостность национальных лиг и обеспечить, чтобы футбол оставался в своей родной среде».
«Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций с неохотой принял решение одобрить в порядке исключения два переданных ему запроса. УЕФА будет активно участвовать в текущей работе под руководством Международной федерации футбола, направленной на то, чтобы будущие правила обеспечивали целостность национальных соревнований и тесную связь между клубами, их болельщиками и местными сообществами. Параллельно с этим все национальные ассоциации УЕФА подтвердили свою готовность взаимодействовать с организацией перед подачей любых будущих запросов. Таким образом они выразили свою коллективную решимость защищать интересы европейского футбола в целом», — говорится в заявлении УЕФА.
Игра между «Барселоной» и «Вильярреалом» запланирована на 21 декабря, встреча «Милана» и «Комо» — на 6 февраля.