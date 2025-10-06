УЕФА одобрил проведение игр чемпионатов Италии и Испании за пределами Европы

«Матчи лиги должны проводиться на домашнем поле, в противном случае это лишит возможности посещать матчи преданных болельщиков и может привести к искажению результатов соревнований, — сказал глава УЕФА Александер Чеферин. — Наши консультации подтвердили обоснованность этих опасений. Я хотел бы поблагодарить 55 национальных ассоциаций за их конструктивное и ответственное участие в решении столь деликатного вопроса. Несмотря на то, что мы сожалеем о необходимости проведения этих двух матчей, это решение является исключительным и не должно рассматриваться как создание прецедента. Наша цель ясна: защитить целостность национальных лиг и обеспечить, чтобы футбол оставался в своей родной среде».