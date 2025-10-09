«Монако», за который выступает Головин, уволил главного тренера Хюттера

ПАРИЖ, 9 октября. /ТАСС/. Футбольный клуб «Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин, уволил главного тренера Ади Хюттера. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник.
После 7 туров «Монако» набрал 13 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. В 2 стартовых матчах общего этапа Лиги чемпионов команда набрала 1 очко и занимает 30-е место.
Футбол, Франция, 7-й тур
5.10.2025, 18:15 (МСК UTC+3)
Stade Louis II
Главные тренеры
Ади Хюттер
Франк Эз
Голы
Монако
Ансу Фати
45+5′
Ансу Фати
56′
Ницца
Софьян Диоп
(Мохамед-Али Шо)
29′
Софьян Диоп
42′
Составы команд
Монако
16
Филипп Кен
27
Крепин Диатта
11
Магнес Аклиуш
31
Ансу Фати
3
Эрик Дайер
22
Мохаммед Салису
71′
4
Йордан Тезе
20
Кассум Уттара
70′
12
Кайю Энрике
18
Такуми Минамино
70′
17
Станис Идумбо
14
Мика Биерет
69′
19
Джордж Иленихенья
28
Мамаду Кулибали
46′
9
Фоларин Балогун
Ницца
80
Йеванн Диуф
26
Мелвин Бард
33
Антуан Менди
92
Жонатан Клосс
2
Али Абди
24′
34′
24
Шарль Ванхутте
64
Мойзе Бомбито
51′
56′
20
Том Луше
10
Софьян Диоп
72′
99
Салис Абдул Самед
6
Хишам Будауи
72′
11
Морган Сансон
25
Мохамед-Али Шо
72′
7
Жереми Бога
9
Терем Моффи
38′
37
Койо Пепра Оппонг
Статистика
Монако
Ницца
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
20
9
Удары в створ
6
2
Угловые
6
7
Фолы
10
9
Офсайды
4
2
Судейская бригада
Главный судья
Вилли Делажо
(Франция)
