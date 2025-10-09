Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Финляндия
:
Литва
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.04
П2
7.30
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Беларусь
:
Дания
Все коэффициенты
П1
28.00
X
9.00
П2
1.14
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Шотландия
:
Греция
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.15
П2
2.80
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Мальта
:
Нидерланды
Все коэффициенты
П1
50.00
X
18.00
П2
1.06
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Австрия
:
Сан-Марино
Все коэффициенты
П1
1.01
X
50.00
П2
75.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Кипр
:
Босния и Герцеговина
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.60
П2
1.93
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Чехия
:
Хорватия
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.50
П2
2.35
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Фарерские острова
:
Черногория
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.30
П2
2.35

«Монако», за который выступает Головин, уволил главного тренера Хюттера

Команда занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.

Источник: Reuters

ПАРИЖ, 9 октября. /ТАСС/. Футбольный клуб «Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин, уволил главного тренера Ади Хюттера. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник.

После 7 туров «Монако» набрал 13 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. В 2 стартовых матчах общего этапа Лиги чемпионов команда набрала 1 очко и занимает 30-е место.

Монако
2:2
Первый тайм: 1:2
Ницца
Футбол, Франция, 7-й тур
5.10.2025, 18:15 (МСК UTC+3)
Stade Louis II
Главные тренеры
Ади Хюттер
Франк Эз
Голы
Монако
Ансу Фати
45+5′
Ансу Фати
56′
Ницца
Софьян Диоп
(Мохамед-Али Шо)
29′
Софьян Диоп
42′
Составы команд
Монако
16
Филипп Кен
27
Крепин Диатта
11
Магнес Аклиуш
31
Ансу Фати
3
Эрик Дайер
22
Мохаммед Салису
71′
4
Йордан Тезе
20
Кассум Уттара
70′
12
Кайю Энрике
18
Такуми Минамино
70′
17
Станис Идумбо
14
Мика Биерет
69′
19
Джордж Иленихенья
28
Мамаду Кулибали
46′
9
Фоларин Балогун
Ницца
80
Йеванн Диуф
26
Мелвин Бард
33
Антуан Менди
92
Жонатан Клосс
2
Али Абди
24′
34′
24
Шарль Ванхутте
64
Мойзе Бомбито
51′
56′
20
Том Луше
10
Софьян Диоп
72′
99
Салис Абдул Самед
6
Хишам Будауи
72′
11
Морган Сансон
25
Мохамед-Али Шо
72′
7
Жереми Бога
9
Терем Моффи
38′
37
Койо Пепра Оппонг
Статистика
Монако
Ницца
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
20
9
Удары в створ
6
2
Угловые
6
7
Фолы
10
9
Офсайды
4
2
Судейская бригада
Главный судья
Вилли Делажо
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти