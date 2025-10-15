Ричмонд
Футболисты «Слуцка» обыграли «Неман» в чемпионате Беларуси

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Слуцка» одержали победу над гродненским «Неманом» в матче чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в перенесенном домашнем поединке 19-го тура подопечные Александра Гуриновича выиграли с результатом 2:1. На 7-й минуте встречи Александр Ануфриев открыл счет, на 88-й минуте Артем Соколовский удвоил преимущество хозяев поля, в компенсированное время Егор Зубович с пенальти сократил разрыв до минимума, но большего гостям добиться не удалось.

После этой виктории «Слуцк» набрал 17 очков, оставшись на предпоследнем, 15-м, месте в турнирной таблице. На последней позиции находятся футболисты «Молодечно», у которых всего 10 баллов. В активе «Немана» 35 очков и 8-е место. Таблицу возглавляет «МЛ Витебск», у которого 52 очка, на 4 балла отстает минское «Динамо», на третьей строке мозырская «Славия», набравшая 47 очков.

Очередные матчи национального первенства состоятся 17—19 октября.