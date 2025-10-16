Ричмонд
Goal: Матвей Сафонов готов покинуть ПСЖ

В текущем сезоне российский вратарь не провел за французскую команду ни одного матча.

Источник: ФК "Краснодар"

ПАРИЖ, 16 октября. /ТАСС/. Российский вратарь Матвей Сафонов готов покинуть французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает французская версия портала Goal.com.

В текущем сезоне Сафонов не провел за ПСЖ ни одного матча. По информации источника, в ПСЖ остались недовольны заявлениями Сафонова после товарищеского матча сборной России с командой Ирана (2:1).

Сафонов провел полный матч в составе национальной команды и поблагодарил тренерский штаб сборной за доверие, отметив, что ему важно получать игровую практику. Российский голкипер также заявил, что нынешняя ситуация в ПСЖ его не устраивает. Однако он подчеркнул, что пока не намерен возвращаться в российский клуб, отметив, что «хочет играть».

Сафонову 26 лет, он перешел в ПСЖ летом 2024 года из «Краснодара». В сезоне-2024/25 россиянин провел за команду 17 матчей в различных турнирах, пропустив 13 мячей и 7 раз сохранив ворота в неприкосновенности. Вместе с французским клубом россиянин стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата, кубка и суперкубка страны.

Узнать больше по теме
Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше