Сафонов покинет «ПСЖ» в зимнее трансферное окно, пишут СМИ

Россиянин перешел в «ПСЖ» в 2024 году и заключил контракт до лета 2029 года. В текущем сезоне Сафонов еще ни разу не выходил на поле в качестве футболиста парижан, последний раз он играл 24 мая в финале Кубка Франции против «Реймса» (3:0). После перехода итальянца Джанлуиджи Доннаруммы в английский «Манчестер Сити» основным вратарем парижской команды стал француз Люка Шевалье.