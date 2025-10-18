Сафонов покинет «ПСЖ» в зимнее трансферное окно, пишут СМИ

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов покинет французский клуб в зимнее трансферное окно, сообщает sport.fr.
По данным нескольких неназванных источников, уход Сафонова этой зимой — уже решенный вопрос. Вратарь, как ожидается, покинет команду в январе. Спортивный директор парижан Луиш Кампуш прорабатывает несколько вариантов для трансфера 26-летнего россиянина.
Отмечается, что одной из причин ухода Сафонова из «ПСЖ» являются его прохладные отношения с украинским защитником Ильей Забарным в политическом контексте.
Россиянин перешел в «ПСЖ» в 2024 году и заключил контракт до лета 2029 года. В текущем сезоне Сафонов еще ни разу не выходил на поле в качестве футболиста парижан, последний раз он играл 24 мая в финале Кубка Франции против «Реймса» (3:0). После перехода итальянца Джанлуиджи Доннаруммы в английский «Манчестер Сити» основным вратарем парижской команды стал француз Люка Шевалье.