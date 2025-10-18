Футболисты «Торпедо-БелАЗа» вышли на четвертое место в таблице чемпионата Беларуси

Сегодня подопечные Дмитрия Молоша обыграли на своей арене мозырскую «Славию» с результатом 3:2. В первом тайме Илья Василевич, Алексей Бутаревич и Дмитрий Бородин трижды поразили ворота гостей, которые ответили голом Алексея Иванова. После перерыва мозыряне провели много атак, и на 86-й минуте Андрей Соловей сумел отыграть один мяч, но уйти от поражения им не удалось.