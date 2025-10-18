Футболисты «Торпедо-БелАЗа» вышли на четвертое место в таблице чемпионата Беларуси

Сегодня подопечные Дмитрия Молоша обыграли на своей арене мозырскую «Славию» с результатом 3:2. В первом тайме Илья Василевич, Алексей Бутаревич и Дмитрий Бородин трижды поразили ворота гостей, которые ответили голом Алексея Иванова. После перерыва мозыряне провели много атак, и на 86-й минуте Андрей Соловей сумел отыграть один мяч, но уйти от поражения им не удалось.
В первом сегодняшнем матче футболисты «Сморгони» одолели у себя дома борисовский БАТЭ (1:0), а позже минское «Динамо» примет на поле Национального футбольного стадиона гостей из «Гомеля».
Накануне «Ислочь» обыграла дзержинский «Арсенал» — 1:0, а брестское «Динамо» победило на своей арене футболистов «Витебска» — 2:1.
Завтра состоятся заключительные встречи 25-го тура: «Слуцк» — «Молодечно», «Неман» (Гродно) — «Нафтан» (Новополоцк), «МЛ Витебск» — «Минск».
Положение в группе лидеров сейчас таково: «МЛ Витебск» — 52 очка (24 матча), «Динамо» (Минск) — 48 (23), «Славия» — 47 (25), «Торпедо-БелАЗ» — 44 (24), «Динамо» (Брест) — 44 (25).