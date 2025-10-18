Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:00
Рубин
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.20
П2
2.80
Футбол. Кубок России
18:00
Динамо
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.54
П2
5.76
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Атлетик
:
Карабах
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.49
П2
9.20
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Галатасарай
:
Буде-Глимт
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.80
П2
5.58
Футбол. Кубок России
20:30
Зенит
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.80
П2
12.75
Футбол. Кубок России
20:30
Ростов
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.58
П2
7.06
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Аталанта
:
Славия Пр
Все коэффициенты
П1
1.39
X
5.44
П2
8.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бавария
:
Брюгге
Все коэффициенты
П1
1.14
X
10.00
П2
19.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Челси
:
Аякс
Все коэффициенты
П1
1.28
X
6.63
П2
9.75
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Айнтрахт Ф
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
5.07
X
4.98
П2
1.60
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Монако
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
3.12
X
3.61
П2
2.31
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Реал
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.00
П2
6.73
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Спортинг
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
2.26
X
3.72
П2
3.13

Футболисты «Торпедо-БелАЗа» вышли на четвертое место в таблице чемпионата Беларуси

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» поднялись на четвертую позицию в турнирной таблице чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Сегодня подопечные Дмитрия Молоша обыграли на своей арене мозырскую «Славию» с результатом 3:2. В первом тайме Илья Василевич, Алексей Бутаревич и Дмитрий Бородин трижды поразили ворота гостей, которые ответили голом Алексея Иванова. После перерыва мозыряне провели много атак, и на 86-й минуте Андрей Соловей сумел отыграть один мяч, но уйти от поражения им не удалось.

В первом сегодняшнем матче футболисты «Сморгони» одолели у себя дома борисовский БАТЭ (1:0), а позже минское «Динамо» примет на поле Национального футбольного стадиона гостей из «Гомеля».

Накануне «Ислочь» обыграла дзержинский «Арсенал» — 1:0, а брестское «Динамо» победило на своей арене футболистов «Витебска» — 2:1.

Завтра состоятся заключительные встречи 25-го тура: «Слуцк» — «Молодечно», «Неман» (Гродно) — «Нафтан» (Новополоцк), «МЛ Витебск» — «Минск».

Положение в группе лидеров сейчас таково: «МЛ Витебск» — 52 очка (24 матча), «Динамо» (Минск) — 48 (23), «Славия» — 47 (25), «Торпедо-БелАЗ» — 44 (24), «Динамо» (Брест) — 44 (25).