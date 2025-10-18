Ричмонд
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Аталанта
0
:
Славия Пр
0
Все коэффициенты
П1
1.55
X
3.85
П2
7.30
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Бавария
2
:
Брюгге
0
Все коэффициенты
П1
1.02
X
25.00
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Челси
2
:
Аякс
1
Все коэффициенты
П1
1.02
X
25.00
П2
61.00
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Айнтрахт Ф
1
:
Ливерпуль
0
Все коэффициенты
П1
6.25
X
4.10
П2
2.55
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Монако
0
:
Тоттенхэм Хотспур
0
Все коэффициенты
П1
3.01
X
3.20
П2
2.70
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Реал
0
:
Ювентус
0
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.20
П2
7.03
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Спортинг
0
:
Марсель
1
Все коэффициенты
П1
5.25
X
3.90
П2
1.70
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
6
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ростов
4
:
Пари Нижний Новгород
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетик
3
:
Карабах
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
3
:
Буде-Глимт
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Рубин
3
:
Ахмат
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо
4
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2

«Наполи» проиграл «Торино» в матче чемпионата Италии

«Торино» обыграл «Наполи», победный мяч забил Симеоне.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. «Наполи» на выезде проиграл «Торино» в матче седьмого тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча, которая прошла в субботу в Турине, завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Единственный мяч забил Джованни Симеоне (32-я минута), который принадлежит неаполитанцам, но выступает за «Торино» на правах аренды с опцией обязательного выкупа.

«Наполи» (15 очков) занимает второе место в турнирной таблице Серии А. «Торино» (8) поднялся на 13-ю строчку. В следующем туре «Наполи» примет миланский «Интер» 25 октября, а «Торино» днем позднее дома сыграет с «Дженоа».

Результаты других матчей:

«Лечче» — «Сассуоло» — 0:0;

«Пиза» — «Верона» — 0:0.