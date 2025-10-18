«Наполи» проиграл «Торино» в матче чемпионата Италии

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. «Наполи» на выезде проиграл «Торино» в матче седьмого тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, которая прошла в субботу в Турине, завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Единственный мяч забил Джованни Симеоне (32-я минута), который принадлежит неаполитанцам, но выступает за «Торино» на правах аренды с опцией обязательного выкупа.
«Наполи» (15 очков) занимает второе место в турнирной таблице Серии А. «Торино» (8) поднялся на 13-ю строчку. В следующем туре «Наполи» примет миланский «Интер» 25 октября, а «Торино» днем позднее дома сыграет с «Дженоа».
Результаты других матчей:
«Лечче» — «Сассуоло» — 0:0;
«Пиза» — «Верона» — 0:0.