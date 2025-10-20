Ричмонд
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
4
:
Атлетико
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Байер
2
:
ПСЖ
7
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
2
:
Боруссия Д
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
3
:
Бенфика
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСВ
6
:
Наполи
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Юнион
0
:
Интер
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Вильярреал
0
:
Манчестер Сити
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
ЦСКА
3
:
Акрон
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Барселона
6
:
Олимпиакос П
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Кайрат
0
:
Пафос
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо Мх
1
:
Спартак
3
П1
X
П2

«МЛ Витебск» прервал серию поражений в чемпионате Беларуси по футболу

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидер футбольного чемпионата Беларуси «МЛ Витебск» прервал неудачную серию, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: sport5.by

Сегодня после четырех поражений подряд витебчане разгромили на своем поле футболистов «Минска» — 4:1. Хозяева сразу пошли вперед, и на 18-й минуте Олег Никифоренко завершил очередную атаку голом. До перерыва результат не изменился, а во второй половине встречи Руслан Лисакович, Абу-Саид Эльдарушев и Жуниньо еще три раза поразили ворота гостей. Минчане ответили голом Александра Макася — 4:1 в пользу «МЛ Витебск».

В сегодняшнем поединке аутсайдеров футболисты «Слуцка» и «Молодечно» победителя не выявили — боевая ничья 2:2. Гости дважды были впереди, но не удержали победу, пропустив второй мяч с пенальти на второй компенсированной минуте второго тайма. Гродненский «Неман» одолел на своей арене новополоцкий «Нафтан» — 1:0. Победный гол на 56-й минуте игры забил Юрий Гаврилов, реализовавший пенальти.

Результаты остальных встреч 25-го тура: «Арсенал» (Дзержинск) — «Ислочь» (Минский район) — 0:1, «Динамо» (Брест) — «Витебск» — 2:1, «Сморгонь» — БАТЭ (Борисов) — 1:0, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Славия» (Мозырь) — 3:2, «Динамо» (Минск) — «Гомель» — 0:0.

Положение в группе лидеров: «МЛ Витебск» — 55 очков (25 матчей), «Динамо» (Минск) — 49 (24), «Славия» — 47 (25), «Торпедо-БелАЗ» — 44 (24), «Динамо» (Брест) — 44 (25). Внизу турнирной таблицы находится «Молодечно», у которого 11 очков, на 7 баллов больше в активе «Слуцка». Бомбардирскую гонку возглавляет нападающий «Ислочи» Александр Шестюк, забивший 17 мячей.

В следующем туре встречаются:

24 октября. «Минск» — «Сморгонь».

25 октября. «Нафтан» — «Динамо» (Минск), «Славия» — «Неман», «Гомель» — «Слуцк», БАТЭ — «Торпедо-БелАЗ».

26 октября. «Ислочь» — «Динамо» (Брест), «Молодечно» — «Арсенал», «Витебск» — «МЛ Витебск».

МЛ Витебск
4:1
Первый тайм: 0:0
Минск
Футбол, Беларусь, 25-й тур
19.10.2025, 00:00 (МСК UTC+3)
ЦСК Витебский
Главные тренеры
Александр Шагойко
