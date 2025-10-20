«МЛ Витебск» прервал серию поражений в чемпионате Беларуси по футболу

Сегодня после четырех поражений подряд витебчане разгромили на своем поле футболистов «Минска» — 4:1. Хозяева сразу пошли вперед, и на 18-й минуте Олег Никифоренко завершил очередную атаку голом. До перерыва результат не изменился, а во второй половине встречи Руслан Лисакович, Абу-Саид Эльдарушев и Жуниньо еще три раза поразили ворота гостей. Минчане ответили голом Александра Макася — 4:1 в пользу «МЛ Витебск».