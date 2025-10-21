Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Арсенал
0
:
Атлетико
0
Все коэффициенты
П1
1.76
X
3.25
П2
6.78
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Байер
0
:
ПСЖ
1
Все коэффициенты
П1
10.50
X
6.10
П2
1.27
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Копенгаген
1
:
Боруссия Д
1
Все коэффициенты
П1
13.00
X
5.22
П2
2.08
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Бенфика
0
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.00
П2
11.50
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
ПСВ
1
:
Наполи
1
Все коэффициенты
П1
7.79
X
4.05
П2
2.50
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Юнион
0
:
Интер
0
Все коэффициенты
П1
4.35
X
3.05
П2
2.00
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Вильярреал
0
:
Манчестер Сити
1
Все коэффициенты
П1
16.00
X
6.28
П2
1.22
Футбол. Кубок России
завершен
ЦСКА
3
:
Акрон
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Барселона
6
:
Олимпиакос П
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Кайрат
0
:
Пафос
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо Мх
1
:
Спартак
3
П1
X
П2

Представитель Абрамовича опроверг информацию о покупке акций «Галатасарая»

Ранее газета Sözcü сообщила, что бывший владелец английского «Челси» планирует купить контрольный пакет акций турецкого «Галатасарая».

Источник: Reuters

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Роман Абрамович не покупает и не инвестирует в какой-либо футбольный клуб, в том числе в турецкий «Галатасарай», заявил ТАСС представитель бизнесмена.

«Данная информация не соответствует действительности. Господин Абрамович не покупает и не инвестирует в какой-либо футбольный клуб», — сказал собеседник агентства.

Ранее турецкая газета Sözcü сообщила, что бывший владелец английского «Челси» планирует купить контрольный пакет акций футбольного клуба «Галатасарай».

В соответствии с действующим законодательством, публичное акционерное общество «Галатасарай» контролируется фондом «Галатасарай», а не частной компанией. Таким образом, модель собственности клуба основана на членстве, а не на корпоративном владении акциями, это означает, что его активы не могут быть проданы частным лицам или внешним инвесторам, если только фонд сам не примет такого решения.

Абрамович был владельцем «Челси» с 2003 по 2022 год. 10 марта 2022 года бизнесмен был внесен в санкционный список Соединенного Королевства в связи с событиями на Украине, после чего его активы в Великобритании были заморожены. 24 мая 2022 года правление Английской премьер-лиги одобрило продажу «Челси» консорциуму бизнесмена Тодда Боэли.

«Галатасарай» является 25-кратным чемпионом Турции и 19-кратным обладателем Кубка Турции. Клуб становился победителем Кубка и Суперкубка УЕФА в 2000 году.