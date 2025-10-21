Представитель Абрамовича опроверг информацию о покупке акций «Галатасарая»

В соответствии с действующим законодательством, публичное акционерное общество «Галатасарай» контролируется фондом «Галатасарай», а не частной компанией. Таким образом, модель собственности клуба основана на членстве, а не на корпоративном владении акциями, это означает, что его активы не могут быть проданы частным лицам или внешним инвесторам, если только фонд сам не примет такого решения.