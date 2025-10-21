В «Спортинге» отреагировали на новость об интересе к Сафонову

Ранее Sport24 сообщил, что испанская «Валенсия», а также португальские «Брага» и «Спортинг» рассматривают возможность аренды Сафонова в зимнее трансферное окно.
— Есть информация о том, что Сафонов может быть арендован «Спортингом». Действительно ли голкипер есть в списке интересов клуба?
— Эта информация не соответствует действительности, — сказали в пресс-службе «Спортинга» Metaratings.ru.
В нынешнем сезоне россиянин не сыграл ни одного матча за «ПСЖ». Контракт 26-летнего Сафонова с клубом рассчитан до 30 июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 18 млн евро.