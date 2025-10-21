Ричмонд
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Арсенал
0
:
Атлетико
0
Все коэффициенты
П1
1.76
X
3.30
П2
6.78
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Байер
0
:
ПСЖ
1
Все коэффициенты
П1
10.50
X
6.10
П2
1.30
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Копенгаген
0
:
Боруссия Д
1
Все коэффициенты
П1
13.00
X
5.22
П2
1.32
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Бенфика
0
Все коэффициенты
П1
2.02
X
5.75
П2
13.20
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
ПСВ
0
:
Наполи
1
Все коэффициенты
П1
7.79
X
4.60
П2
2.35
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Юнион
0
:
Интер
0
Все коэффициенты
П1
4.60
X
3.20
П2
1.90
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Вильярреал
0
:
Манчестер Сити
1
Все коэффициенты
П1
16.00
X
6.50
П2
1.21
Футбол. Кубок России
завершен
ЦСКА
3
:
Акрон
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Барселона
6
:
Олимпиакос П
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Кайрат
0
:
Пафос
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо Мх
1
:
Спартак
3
П1
X
П2

В «Спортинге» отреагировали на новость об интересе к Сафонову

В пресс-службе португальского «Спортинга» отреагировали на новость об интересе клуба к российскому вратарю «Пари Сен-Жермен» Матвею Сафонову.

Источник: Reuters

Ранее Sport24 сообщил, что испанская «Валенсия», а также португальские «Брага» и «Спортинг» рассматривают возможность аренды Сафонова в зимнее трансферное окно.

— Есть информация о том, что Сафонов может быть арендован «Спортингом». Действительно ли голкипер есть в списке интересов клуба?

— Эта информация не соответствует действительности, — сказали в пресс-службе «Спортинга» Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне россиянин не сыграл ни одного матча за «ПСЖ». Контракт 26-летнего Сафонова с клубом рассчитан до 30 июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 18 млн евро.