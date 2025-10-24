Разыскиваются «Золотые бутсы». Футболисты, которые стали жертвами похищения

Чаще жертвами похищений становятся родственники спортсменов. Расчет таков: у звезды явно должны водиться деньги, которые можно потребовать в качестве выкупа, а вот имеются ли они у родни игрока — большой вопрос. Однако еще в 1960-х подобное случилось с легендарным нападающим мадридского «Реала». Ди Стефано в те годы считался лучшим игроком мира. В августе 1963 года в столице Венесуэлы Каракасе должен был состояться предсезонный товарищеский турнир. Матч, после которого футболиста выкрали, прошел очень странно: в перерыве послышалась стрельба, на трибунах началась давка. Все это время Ди Стефано из-за возможной травмы просидел на скамейке.