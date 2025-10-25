Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
2-й тайм
Монако
1
:
Тулуза
0
Все коэффициенты
П1
1.41
X
4.15
П2
14.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Манчестер Юнайтед
3
:
Брайтон
2
Все коэффициенты
П1
1.04
X
15.00
П2
101.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Боруссия Д
0
:
Кельн
0
Все коэффициенты
П1
3.82
X
1.40
П2
17.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Атлетик
0
:
Хетафе
2
Все коэффициенты
П1
94.00
X
9.00
П2
1.16
Футбол. Италия
21:45
Кремонезе
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
6.90
X
4.85
П2
1.48
Футбол. Англия
22:00
Брентфорд
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
4.07
X
4.20
П2
1.85
Футбол. Испания
22:00
Валенсия
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.68
П2
2.06
Футбол. Франция
22:05
Ланс
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
2.78
X
3.62
П2
2.55
Футбол. Италия
завершен
Наполи
3
:
Интер
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
1
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
3
:
Чайка
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
0
:
ПСЖ
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
1
:
Эльче
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
1
:
Сандерленд
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Фулхэм
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
0
:
Челябинск
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
2
:
Спартак Кс
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
1
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
0
:
РБ Лейпциг
6
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
0
:
Бавария
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
2
:
Санкт-Паули
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
0
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
3
:
Хайденхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
0
:
Комо
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
3
:
Лечче
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
3
:
Овьедо
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
1
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
1
:
Волга
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
3
:
Нефтехимик
2
П1
X
П2

Карпин дал прогноз на матч между «Реалом» и «Барселоной»

Главный тренер сборной России и московского «Динамо» Валерий Карпин дал прогноз на матч десятого тура чемпионата Испании между мадридским «Реалом» и «Барселоной». Его слова приводит «Рейтинг Букмекеров».

Источник: Чемпионат.com

Специалист отдал предпочтение «Барселоне» отметив, что команда впечатляет прежде всего в атаке и при этом надежно действует в обороне, тогда как у «Реала» он видит проблему именно в линиях защиты. По его мнению, текущее соотношение сил говорит в пользу каталонцев, которые выглядят более целостно.

Говоря о результативности матча, Карпин прогнозирует обмен голами и общий тотал свыше трех, допускает сценарии со счетом 2:2, 3:2 или 2:3 и подчеркивает, что такая развязка не станет сюрпризом с учетом истории очных встреч последних лет. Он ожидает открытый футбол с шансами у обеих сторон, где атакующие линии способны решить исход при высокой интенсивности игры.​

Отдельно Карпин выделил нападающего Килиана Мбаппе как потенциально ключевую фигуру «Реала», будучи уверенным, что форвард должен сыграть ярко и забить, хотя и признал, что одного его результата может не хватить для победы мадридцев.

Встреча между «Реалом» и «Барселоной» пройдет 26 октября в Мадриде. Она начнется в 18:15 по московскому времени.

Футбол. Испания
26.10
Реал
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
2.01
X
4.42
П2
3.30