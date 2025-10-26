«Вильярреал» выиграл у «Валенсии» и вошел в топ-3 таблицы Ла Лиги

Встреча прошла на стадионе «Месталья» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей по голу забили Жерар Морено и Санти Комесанья.
Благодаря этой победе «Вильярреал» поднялся на 3-е место в таблице чемпионата Испании.
Футбол, Испания, 10-й тур
25.10.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Mestalla
Главные тренеры
Карлос Корберан
Марселино Гарсия Тораль
Судейская бригада
Главный судья
Хавьер Альберола Рохас
(Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти