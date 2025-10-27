Эмери снова обыграл Гвардиолу, «Арсенал» неудержим, «Ювентус» в кризисе

Англия: пауза Холанда и правило бывших
Хосеп Гвардиола — один из самых неудобных соперников в карьере Унаи Эмери. Для первой победы над Пепом потребовалось четырнадцать попыток, но в декабре 2023-го было покончено с былыми комплексами. После этого «Астон Вилла» выиграла у «Манчестер Сити» и следующий матч в Бирмингеме, а заявку на третий подряд домашний успех с горожанами (впервые за 50 лет!) сделал Кэш. После стандарта защитник сместился к радиусу штрафной и пробил в угол так, что Доннарумма даже не шелохнулся.
А вот выступившему в данной атаке в роли ассистента Буэндии вскоре потребовалась замена. Только на результате это не сказалось, потому что «Вилла» была лучше. Как в атаке, которая все же не смогла во второй раз пробить Доннарумму, так и в обороне. Та сдержала забивавшего на протяжении двенадцати официальных матчей Холанна, и болеющая за команду Эмери часть Бирмингема празднует четвертый выигрыш подряд. Такие результаты после пяти стартовых туров без побед в высшем английском дивизионе фиксировали только в 1936 году, когда свою жизнь к лучшему резко изменил «Престон».
По всем законам жанра «Кристал Пэлас» должен был огорчить их бывший лидер Эзе. Так и случилось после очередного стандарта «канониров», когда мяч отлетел в район 11-метровой отметки, и Эберече в прыжке нанес эффектный удар из футбольных симуляторов. Успех он демонстративно не праздновал, но в душе точно был доволен. Команда Микеля Артеты проводит идеальный октябрь. Пять матчей с учетом всех турниров — пять побед без пропущенных мячей! А еще «Арсенала» вот уже на протяжении ста игр не позволяет соперникам поразить свои ворота более двух раз. Это лишь второй подобный случай с английской командой, и у лидера АПЛ есть все шансы превзойти достижение «МЮ» (107 игр).
В воскресенье со второго места за пределы топ-3 опустился «Сандерленд». Вторым стал сенсационный «Борнмут», который не устает поражать своим прогрессом, а замыкает тройку лидеров «Тоттенхэм». Победа в гостях у «Эвертона» — третья подряд в чемпионате, а ее главным творцом стал ван де Вен. Центральный защитник оформил дубль, чего игрокам данного амплуа в составе «шпор» не удавалось со времен отличившегося в 2013-м Яна Фертонгена. А во втором случае голландцу ассистировал латераль Педро Порро. С момента дебюта в АПЛ по числу голевых передач (17) он уступает только Александеру-Арнолду (18).
Италия: выездная модель «Ромы»
«Рома» сумела догнать по набранным очкам вернувшийся в субботу на первое место «Наполи». А решающим оказался гол Дибалы, который сыграл с партнером в «стеночку», и когда тот не смог пробить вратаря, первым успел на добивание. Если посмотреть на статистику, можно констатировать, что в чем-то Джан Пьеро Гасперини следует традициям, заложенным Клаудио Раньери. Речь о выездной модели, ведь в лигах топ-5 римляне в 2025 году лучшие сразу по нескольким показателям. Они чаще всех побеждали на чужих полях (12 раз) и играли на ноль (9).
Игор Тудор — лучший антикризисный менеджер Серии А. Никто не набирает больше очков, принимая команду по ходу сезона. В позапрошлом чемпионате он неплохо поработал в «Лацио», но был уволен в межсезонье, пробыв в Риме два с половиной месяца. Прошлой весной хорват вывел «Ювентус» в ЛЧ и качественно начал текущий сезон, но сейчас угодил в кризис. В столицу Тудор прибыл с серией из семи матчей без побед, но в клубе опровергли слухи о возможной отставке.
Только слова нужно подтверждать делами, а попытка совместить в одной схеме Влаховича и Дэвида не дала результата. Больше того, в первом тайме канадец не использовал выход один на один, а ранее его скидка к собственной штрафной завершилась перехватом Катальди и выстрелом Башича в дальний угол. Тудор бросил в бой всех, кто мог спасти «Старую синьору», однако все атаки оказались безуспешными. Скорее идущий десятым «Лацио» был ближе к тому, чтобы увеличить счет. А «Юве» не может забить в четырех матчах подряд, что стало худшей серией с 1991 года.
Германия: вратарь-плеймейкер
«Байер» держится сразу вслед за лигочемпионской четверкой, уступая «Боруссии» только по дополнительным показателям. Команда Каспера Юльманна пережила лигочемпионское унижение во встрече с «ПСЖ» (2:7), а центральный защитник Тапсоба словно хотел исправиться за недавний кошмар. С его перехвата началась атака, в концовке которой Поку после паса пяткой Алейша Гарсии из-за штрафной отправил мяч в угол. А розыгрыш углового с подачей Гримальдо завершил сам Тапсоба. У леверкузенцев четыре подряд победы в Бундеслиге, и работу Эрика тен Хага вспоминают, как страшный сон.
«Штутгарт» сохранил за собой третье место, а волевую победу добыли те, от кого этого давно ждали. Фюрих в прошлом сезоне вызывался в сборную Германии, но сейчас проигрывает конкуренцию на левом фланге. Однако в воскресенье он исполнил свой фирменный номер: сместился с бровки в центр и запустил мяч под дальнюю штангу. А потом свой первый в чемпионате гол забил изящно перебросивший вратаря Ундав. Но отметить нужно не это, а то, что оборона «Майнца» допустила ошибку после того, как мяч из собственной штрафной вперед запустил Нюбель. Теперь он единственный голкипер в лигах топ-5, в активе которого в этом сезоне две результативных передачи.
Франция: волевой «Лион»
Открывавший программу воскресных матчей «Лилль» отодвинул «Монако» на пятое место, не оставив шансов «Метцу». «Догов» теперь сравнивают с «Баварией», потому что только эти две команды в текущем сезоне дважды выигрывали с перевесом в пять и более мячей. Раньше были 7:1 с «Лорьяном», так что в воскресенье гости еще легко отделались. А самый красивый гол на «Пьер Моруа» забил Феликс Коррея. Автор дубля и результативной передачи перехватил пас голкипера «Метца» и по дуге отправил мяч ему за спину.
Многое зависело от игры в Лионе, где хозяева не уследили за сыгравшим на опережение Паничелли. Еще в прошлом сезоне аргентинец играл в испанской Сегунде за «Мирандес», куда его отдал в аренду «Алавес», и после 21 гола «Страсбур» не пожалел на его покупку 16,5 миллионов евро. Сейчас с 8 мячами Паничелли лучший снайпер Лиги 1. Однако эльзасцам его очередного успеха не хватило, и «Лион» к перерыву уже мог вести в счете. Но если Фофана своим прострелом спровоцировал автогол Дукуре, то Толиссо не реализовал пенальти. Кто-то увидит в этом знак судьбы, ведь ВАР считал, что арбитр ошибся, но тот остался при своем мнении. И все же «ткачи» добились своего в добавленное арбитром время, получив большинство из-за удаления неудачника вечера Дукуре. Морейра, сменив травмированного Фофана, потрясающе закрутил мяч в дальнюю «девятку». При 0:1 «Страсбур» в режиме лайв поднимался на второе место, но с финальным свистком опустился на седьмое. А команда Паулу Фонсеки теперь четвертая и уступает «Марселю» только по разности мячей.
Статистика дня
12 мячей забил в ворота «Барселоны» Мбаппе. В XXI веке он уступает по данному показателю только Криштиану Роналду (20) и Бензема (16).
22 из 23 команд, с которым играл в турецком чемпионате Икарди, пропустили от форварда «Галатасарая».
24-й командой, выигравшей 100 матчей в АПЛ, стал «Борнмут».
54 голевых передачи отдал полузащитник «Спортинга» Педру Гонсалвеш. Это рекорд игроков «львов» за последние тридцать сезонов.
120 матчей потребовалось главному тренеру «Галатасарая» Окану Буруку, чтобы одержать 100 побед в Суперлиге. Он превзошел рекорд легендарного Фатиха Терима (142 игры).
Автор: Андрей Кузичев