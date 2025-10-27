Эмери снова обыграл Гвардиолу, «Арсенал» неудержим, «Ювентус» в кризисе

Многое зависело от игры в Лионе, где хозяева не уследили за сыгравшим на опережение Паничелли. Еще в прошлом сезоне аргентинец играл в испанской Сегунде за «Мирандес», куда его отдал в аренду «Алавес», и после 21 гола «Страсбур» не пожалел на его покупку 16,5 миллионов евро. Сейчас с 8 мячами Паничелли лучший снайпер Лиги 1. Однако эльзасцам его очередного успеха не хватило, и «Лион» к перерыву уже мог вести в счете. Но если Фофана своим прострелом спровоцировал автогол Дукуре, то Толиссо не реализовал пенальти. Кто-то увидит в этом знак судьбы, ведь ВАР считал, что арбитр ошибся, но тот остался при своем мнении. И все же «ткачи» добились своего в добавленное арбитром время, получив большинство из-за удаления неудачника вечера Дукуре. Морейра, сменив травмированного Фофана, потрясающе закрутил мяч в дальнюю «девятку». При 0:1 «Страсбур» в режиме лайв поднимался на второе место, но с финальным свистком опустился на седьмое. А команда Паулу Фонсеки теперь четвертая и уступает «Марселю» только по разности мячей.