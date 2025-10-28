Команда, собранная из сна. Колонка Казанского — про главное открытие АПЛ

«Сначала левый, потом правый», — про себя проговаривает баск Андони Ираола. В тренерской комнате любого английского стадиона он обматывает тейпом пальцы. «Сначала левый средний, потом правый указательный». Привычка из прошлого, когда он сам выходил на поле в форме и бутсах. «Это тупость, это просто примета. Она не важна», — его слова. Это способ медитации, возможность сконцентрироваться на самом важном. Как во время езды на велосипеде. Часовые прогулки очищают его голову от лишнего. Как и книги его любимого автора Харуки Мураками. «Я вижу сны. Иногда мне кажется, что это единственное правильное занятие на свете», — одна из любимых цитат Ираолы.