Команда, собранная из сна. Колонка Казанского — про главное открытие АПЛ

«Сначала левый, потом правый», — про себя проговаривает баск Андони Ираола. В тренерской комнате любого английского стадиона он обматывает тейпом пальцы. «Сначала левый средний, потом правый указательный». Привычка из прошлого, когда он сам выходил на поле в форме и бутсах. «Это тупость, это просто примета. Она не важна», — его слова. Это способ медитации, возможность сконцентрироваться на самом важном. Как во время езды на велосипеде. Часовые прогулки очищают его голову от лишнего. Как и книги его любимого автора Харуки Мураками. «Я вижу сны. Иногда мне кажется, что это единственное правильное занятие на свете», — одна из любимых цитат Ираолы.
Андони сейчас на самом пике своей творческой карьеры. Ему нужны концентрация и соблюдение каждой детали в его ежедневной рутине. Второе место «Борнмута» в чемпионате Англии после девяти туров — сон при температуре 39,8 любого эксперта в начале чемпионата. «Борнмут» — второй, «Сандерленд» — четвертый. Именно так выглядит реальность АПЛ. Но если «черные коты» на такой высоте кажутся сенсацией (команда только вернулась из Чемпионшипа), то второе место «Борнмута» воспринимается куда сложнее.
После успешного прошлого сезона (рекордное количество очков в своей истории и 9-е место) предположить прорыв в нынешнем аккуратно, но можно было. Однако потери ключевых игроков летом внушали больше скепсиса, чем давали логичных рассуждений.
Три основных защитника команды и вратарь ушли. Керкез — в «Ливерпуль», Забарный — в «ПСЖ», Хейсен — в мадридский «Реал». Они добавили в кошелек клуба почти 200 миллионов евро. Аренда кипера Кепы истекла. Бонусом к потерям, но финансовой выгоде ложится продажа флангового форварда Уаттары в «Брентфорд» за 45 миллионов. Такие удары провоцируют панические и очень дорогие закупки на трансферном рынке. Не торгуясь, гусарски переплачивая. «Деньги ляжку жгут, надо их пристроить», — как говорил герой Шукшина.
В офисе клуба курортного города карты Таро не раскладывают и не держат в штате места для победителей местной «Битвы экстрасенсов». Управляющий директор «Борнмута» португалец Тиагу Пинту, что раньше был спортивным директором в «Бенфике» и «Роме», знал, за кем придут. Полагал, что топ-клубы заберут еще и ганца Антуана Семеньо, и обозначил цену в 75 миллионов. Но за такие деньги взять его не рискнули. С остальными попали в точку. Топ-клубы приехали на юг Англии как в супермаркет.
Однако «Борнмут» уже по ходу прошлого сезона вел переговоры с теми, кто сейчас является основой обороны команды. Адриан Трюффер приехал из «Ренна», Диаките — из «Лилля» и Милосавлевич — из «Црвены Звезды». Джордже Петрович с большим удовольствием играет в старте после арендного сезона в «Страсбуре» и скамейки в «Челси». Их имена не звучали громко. Но потенциал, способности и умения точно совпадали с моделью игры и видением тренера Ираолы.
Ключевое обстоятельство, которое легко объясняет моментальную интеграцию новичков.
Ираола заходит в свой третий сезон. Важный со спортивной и экономической точки зрения.
В 2022-м «Борнмут» приобрел американский миллиардер Билл Фоули, владелец команды НХЛ «Вегас Голден Найтс» и мультиклубной футбольной системы, в ней французский «Лорьян», шотландский «Хайберниан» и австралийский «Окленд».
Фоули в декабре задует 82 свечи на своем празднике жизни. Американец уверен, что именно «Борнмут» должен быть «вишенкой на торте» его футбольной империи. После покупки Фоули поставил цель — за пять лет «выйти в Европу». «Борнмут» идет стахановскими темпами и едва не выскочил в еврокубки в прошлом году. Но «пятилетка за три года» выглядит куда реалистичнее, чем просто лозунг, актуальный когда-то для нашего времени индустриализации.
Потому что «созрели вишни в саду у дяди Билла».
«Борнмут» не проигрывает в чемпионате уже восемь туров. Единственная команда, которая расстроила Ираолу, — «Ливерпуль» в первом матче, да и то победный мяч был забит уже в добавленное на «Энфилде» время.
Еще в прошлом сезоне «Борнмут» был в лидерах по работе в прессинге среди всех команд Европы, чаще других возвращая мяч себе в финальной трети поля и превращая потери соперника в удары и голы. Сейчас показатели чуть снизились, но шестой показатель отборов в лиге тоже звучит!
Агрессивный стиль игры сохранился, как и высокий общекомандный темп.
Пять голов «Борнмут» забил после контратак, больше любой другой команды Англии. Четыре после стандартов (здесь за «Арсеналом» не угнаться, у команды Артеты таких мячей аж девять). Но в последнем матче с «Ноттингемом» «Борнмут» показал, как может забивать после угловых редкие мячи. Прямой удар Маркуса Тавернье залетел под перекладину и стал победным.
За «Борнмут» забивают те, кого на острове до сезона знали едва ли. По каналам партнерских отношений с «Лорьяном» в Англию переехал Эли Крупи. Ему 19. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром второй лиги Франции — 22 мяча, рекордный показатель. В новой лиге иного статуса в шести матчах он забил уже четыре мяча!
Он расцветает рядом с Семеньо. Ценник этого лета в 75 миллионов уже не кажется чудным. Высокий и мощный ганец — цель всех мячей «Борнмута» после перехватов. Своей скоростью он превращает оборону в атаку. Антуан стремительно идет в дриблинг и легко продвигает мяч в одиночку. Это исключительное требование Ираолы, что существенно отличает его футбол от современных тенденций. Он не нуждается в пространстве, которое создает перемещение футболистов. Игроки с мячом делают его.
И Семеньо в этом главная звезда. Он третий в АПЛ по количеству ударов в створ (9). По вкладу в забитые мячи всей команды отстает только от монстра Холанна. «Борнмут» в 9 играх сезона забил 14 мячей. Семеньо сам сделал шесть из них, плюс три голевые.
Семеньо — объект главных спортивных полос в Англии. Ему 25, он только выходит на свой пик…
А 10 лет назад он играл в… баскетбол. Ганец, родившийся в Лондоне, проваливал все просмотры в футбольных клубах разного калибра. Он не подошел «Тоттенхэму», «Миллуолу», «Арсеналу» и «Кристалл Пэлас». Баскетбол казался возможностью хотя бы как-то остаться в спорте. Не сдался только его родственник. Дядя устроил ему просмотр в полупрофессиональной команде пригорода Лондона Стратфорда. Семеньо произвел эффект и попал в академию клуба второй лиги «Бристоль Сити».
Три года назад «Борнмут» купил Антуана за 10 миллионов фунтов. Сейчас его стоимость многократно увеличилась. Как и тренера Ираолы. Баск видел свое имя в списке притязаний «Тоттенхэма» и «МЮ». Но никак слухи не комментировал. Он делал свою команду без суеты и давления.
В его распоряжении полноценный цикл подготовки команды к каждому туру. В отличие от девяти лучших команд Англии прошлого сезона. Если топовые клубы к борьбе в еврокубках привыкли и график «игра — восстановление — игра — восстановление» им хорошо знаком, то клубы скромного бюджета этим мучаются.
На таком фоне работа Ираолы выглядит роскошью, возможностью наделить свою команду максимальным количеством идей и их реализацией. «Борнмут» неделю тренируется, а по выходным просто играет в футбол. Без размышлений о травмах и усталости игроков.
Футбольное мировоззрение Ираолы, которое сформировала работа с Марсело Бьельсой, Эрнесто Вальверде и Патриком Вийера, игра в командах с Андреа Пирло и Микелем Артетой, уже само по себе заслуживает внимания и оценки.
«Борнмут» уже стал событием в лиге. Выиграть чемпионат он, разумеется, не может. Но биться за Лигу чемпионов и кубовый трофей просто обязан.
«Самое важное — не то большое, до чего додумались другие, но то маленькое, к чему пришел ты сам», — слова Харуки Мураками всегда перед глазами главного тренера «Борнмута».
Денис Казанский