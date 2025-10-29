Цирк вокруг Юрана продолжается: «Серикспор» вышел на матч Кубка Турции без тренера, хотя его еще не уволили

История Сергея Юрана в Турции превращается в настоящий сериал. После поражения от «Пендикспора» (0:4) главный тренер «Серик Беледиеспора» заявил, что уходит, но спустя несколько дней снова вышел на тренировку, на которой руководил командой. При этом официальных новостей о его увольнении нет, а в заявке на вторничный матч Кубка Турции против «Алиаги» в графе «тренер» было пусто.
Ушел… но остался
25 октября после разгрома от «Пендикспора» в 11-м туре Первой лиги Турции Сергей Юран объявил, что покидает клуб. Поводом стали не только результаты, но и ситуация с невыплатой зарплат футболистам.
«Игроки и тренеры не получают зарплату. О каком футболе может идти речь? Если не будет положительного результата, мне придется уйти», — отмечал специалист.
Сообщалось, что футболисты бойкотировали тренировки, а руководство не могло урегулировать долговые вопросы. Но уже в понедельник журналист Корай Гечгель сообщил, что Юран провел очередное занятие с командой.
Телефонный скандал
После поражения в Суперлиге всплыла новая версия конфликта. По информации турецких источников, Юрану позвонил предполагаемый владелец клуба Туфан Садыгов — бывший инвестор «Химок». Поводом стало отсутствие в стартовом составе его сына, нападающего Ильи Садыгова.
По данным журналистов, разговор закончился ссорой: тренер в грубой форме ответил на претензии о непопадании Ильи Садыгова в стартовый состав, после чего его уволили.
Однако Туфан Садыгов в разговоре с «Матч ТВ» все отрицает: «Вы задаете вопрос, который ко мне отношения не имеет. Мне нечего сказать по этой теме. Без комментариев», — сказал он.
Во вторник «Серик Беледиеспор» провел матч Кубка Турции против «Алиаги» (3:4). И в заявке на него оказался Илья Садыгов, сын «не имеющего отношения к клубу» бизнесмена. При этом графа «главный тренер» осталась пустой — без имени Юрана или любого другого специалиста.
Уволили в третий раз
По данным инсайдера Ивана Карпова, Сергея Николаевича все-таки уволили и он уже успел расписаться в бумагах по расторжению контракта. Также клуб обязан выплатить специалисту компенсацию в размере 140 тысяч евро, иначе туркам грозит трансферный бан.
Официального подтверждения увольнения по-прежнему нет. Ждем.
Сезон под давлением
Юран возглавил «Серик Беледиеспор» летом, подписав контракт на один сезон. Сейчас команда набрала 13 очков и занимает 14-е место в таблице Первой лиги Турции.
В клубе шесть российских игроков — Дмитрий Тихий, Илья Берковский, Кирилл Гоцук, Илья Садыгов, Александр Мартынов и Артем Юран.
Андрей Кириллов