Цирк вокруг Юрана продолжается: «Серикспор» вышел на матч Кубка Турции без тренера, хотя его еще не уволили

История Сергея Юрана в Турции превращается в настоящий сериал. После поражения от «Пендикспора» (0:4) главный тренер «Серик Беледиеспора» заявил, что уходит, но спустя несколько дней снова вышел на тренировку, на которой руководил командой. При этом официальных новостей о его увольнении нет, а в заявке на вторничный матч Кубка Турции против «Алиаги» в графе «тренер» было пусто.