Футбол. Италия
1-й тайм
Болонья
0
:
Торино
0
П1
1.85
X
3.40
П2
5.00
Футбол. Италия
1-й тайм
Дженоа
0
:
Кремонезе
1
П1
2.90
X
3.45
П2
5.20
Футбол. Италия
1-й тайм
Интер
0
:
Фиорентина
0
П1
1.40
X
5.00
П2
8.50
Футбол. Франция
2-й тайм
Гавр
1
:
Брест
0
П1
1.08
X
12.70
П2
100.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Лорьян
1
:
ПСЖ
1
П1
59.00
X
1.23
П2
9.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Метц
1
:
Ланс
0
Футбол. Франция
2-й тайм
Ницца
2
:
Лилль
0
П1
1.20
X
4.90
П2
49.00
Футбол. Франция
23:05
Марсель
:
Анже
П1
1.25
X
6.90
П2
12.75
Футбол. Франция
23:05
Нант
:
Монако
П1
4.80
X
4.19
П2
1.75
Футбол. Франция
23:05
Париж
:
Лион
П1
2.77
X
3.60
П2
2.60
Футбол. Франция
23:05
Страсбур
:
Осер
П1
1.75
X
3.96
П2
4.91
Футбол. Франция
23:05
Тулуза
:
Ренн
П1
2.21
X
3.67
П2
3.85
Футбол. Италия
завершен
Рома
2
:
Парма
1
Футбол. Италия
завершен
Комо
3
:
Верона
1
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
3
:
Удинезе
1
Футболисты «Немана» и минского «Динамо» сыграли вничью в чемпионате Беларуси

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты гродненского «Немана» сыграли вничью с минским «Динамо» в перенесенном поединке 18-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Поединок в Гродно прошел с преимуществом хозяев поля, гости отвечали острыми контратаками, но никому так и не удалось поразить ворота — 0:0.

В первом сегодняшнем матче жодинские торпедовцы уступили у себя дома футболистам «Гомеля» — 0:1.

После 26 туров положение в группе лидеров таково: «МЛ Витебск» — 58 очков, «Динамо» (Минск) — 53, «Славия» (Мозырь) — 50, «Динамо» (Брест) — 45.

В следующем туре встречаются:

31 октября «Динамо» (Брест) — «Молодечно»,

1 ноября «Сморгонь» — «Витебск», «Славия» — «Нафтан» (Новополоцк), «МЛ Витебск» — «Ислочь» (Минский район),

2 ноября «Арсенал» (Дзержинск) — «Гомель», «Динамо» (Минск) — «Слуцк», «Неман» — БАТЭ (Борисов), «Торпедо-БелАЗ» — «Минск».