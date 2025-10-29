Футболисты «Немана» и минского «Динамо» сыграли вничью в чемпионате Беларуси

Поединок в Гродно прошел с преимуществом хозяев поля, гости отвечали острыми контратаками, но никому так и не удалось поразить ворота — 0:0.
В первом сегодняшнем матче жодинские торпедовцы уступили у себя дома футболистам «Гомеля» — 0:1.
После 26 туров положение в группе лидеров таково: «МЛ Витебск» — 58 очков, «Динамо» (Минск) — 53, «Славия» (Мозырь) — 50, «Динамо» (Брест) — 45.
В следующем туре встречаются:
31 октября «Динамо» (Брест) — «Молодечно»,
1 ноября «Сморгонь» — «Витебск», «Славия» — «Нафтан» (Новополоцк), «МЛ Витебск» — «Ислочь» (Минский район),
2 ноября «Арсенал» (Дзержинск) — «Гомель», «Динамо» (Минск) — «Слуцк», «Неман» — БАТЭ (Борисов), «Торпедо-БелАЗ» — «Минск».