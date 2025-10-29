«Комо» Фабрегаса, победив «Верону», поднялся на 4-е место в таблице Серии А

В составе победителей голами отметились Анастасиос Дувикас, Штефан Пош и Мергим Войвода. У гостей автором единственного мяча стал Суат Сердар.
«Комо» набрал 16 очков и поднялся на 4-ю строчку в турнирной таблице Серии А. «Верона» с 5 баллами в активе располагается на 17-й позиции.
Футбол, Италия, 9-й тур
29.10.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
Giuseppe Sinigaglia
Главные тренеры
Сеск Фабрегас
Паоло Дзанетти
Голы
Комо
Анастасиос Дувикас
(Алекс Валье)
9′
Штефан Пош
(Максанс Какере)
62′
Мергим Войвода
(Хесус Родригес)
90+2′
Верона
Суат Сердар
25′
Составы команд
Комо
1
Жан Бюте
3
Алекс Валье
10
Николас Пас
56′
34
Диегу Карлос
14
Хакобо Рамон
33
Лукас Да Кунья
27
Штефан Пош
78′
2
Марк-Оливер Кемпф
19
Николас Кюн
78′
31
Мергим Войвода
38
Ассане Диао
54′
17
Хесус Родригес
11
Анастасиос Дувикас
89′
7
Альваро Мората
6
Максанс Какере
90′
28
Иван Смолчич
Верона
1
Лоренцо Монтипо
37
Армель Белла-Котчап
15
Виктор Нельссон
61′
7
Рафик Бельгали
39′
24
Антуан Бернед
17
Джоване
16
Гифт Орбан
90+4′
6
Николас Валентини
68′
12
Домагой Брадарич
3
Мартин Фресе
87′
25
Даниэль Москера
63
Роберто Гальярдини
26′
75′
9
Амин Сарр
8
Суат Сердар
68′
36
Шейх Ньясс
Статистика
Комо
Верона
Желтые карточки
1
4
Удары (всего)
15
13
Удары в створ
5
9
Угловые
1
3
Фолы
11
21
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Маттео Марченаро
(Италия)
