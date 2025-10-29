«ПСЖ» сыграл вничью с «Лорьяном» в матче чемпионата Франции

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. «Пари Сен-Жермен» на выезде сыграл вничью с «Лорьяном» в матче десятого тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча, прошедшая в Лорьяне, завершилась со счетом 1:1. У «ПСЖ» гол забил Нуну Мендеш (49-я минута). В составе «Лорьяна» отличился Игор Силва (51).
Российский вратарь парижской команды Матвей Сафонов провел встречу на скамейке запасных. Он ни разу не сыграл в текущем сезоне.
«ПСЖ» остается лидером в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в активе 21 очко. «Лорьян» продлил серию без побед до четырех матчей и располагается на 16-м месте с 9 баллами.
В следующем туре «ПСЖ» 1 ноября примет «Ниццу», а «Лорьян» днем позднее на выезде сыграет против «Ланса».
Результаты остальных матчей дня:
- «Гавр» — «Брест» — 1:0;
- «Мец» — «Ланс» — 2:0;
- «Ницца» — «Лилль» — 2:0.
Оливье Панталони
Луис Энрике
Игор Силва
51′
Нуну Мендеш
49′
38
Ивон Мвого
2
Игор Силва
44
Дарлин Йонгва
3
Монтассар Тальби
43
Арсен Куасси
6
Лоран Абержель
93
Йоэль Мугиша Мвука
77′
11
Тео Ле Бри
9
Мохамед Бамба
69′
62
Артур Авом
8
Ноа Кадиу
90′
28
Самбу Сумано
29
Дермане Карим
69′
15
Тосин Айегун
10
Пабло Пажи
68′
17
Жан-Виктор Макенго
30
Люка Шевалье
5
Маркиньос
25
Нуну Мендеш
6
Илья Забарный
68′
4
Лукас Бералдо
24
Сенни Маюлу
10
Усман Дембеле
62′
7
Хвича Кварацхелия
14
Дезире Дуэ
63′
29
Брэдли Барколя
90+5′
33
Уоррен Заир-Эмери
77′
9
Гонсалу Рамуш
49
Ибраим Мбай
46′
17
Витор Феррейра Витинья
47
Квентин Нджанту
46′
87
Жоау Невеш
