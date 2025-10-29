Ричмонд
Футбол. Франция
1-й тайм
Марсель
0
:
Анже
1
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.72
П2
10.50
Футбол. Франция
1-й тайм
Нант
1
:
Монако
2
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.75
П2
1.81
Футбол. Франция
1-й тайм
Париж
0
:
Лион
1
Все коэффициенты
П1
7.03
X
4.02
П2
1.58
Футбол. Франция
1-й тайм
Страсбур
0
:
Осер
0
Все коэффициенты
П1
1.77
X
3.50
П2
5.50
Футбол. Франция
1-й тайм
Тулуза
0
:
Ренн
0
Все коэффициенты
П1
2.46
X
3.20
П2
3.45
Футбол. Италия
1-й тайм
Болонья
0
:
Торино
0
Все коэффициенты
П1
2.13
X
2.45
П2
6.25
Футбол. Италия
1-й тайм
Дженоа
0
:
Кремонезе
1
Все коэффициенты
П1
4.90
X
3.20
П2
1.95
Футбол. Италия
1-й тайм
Интер
0
:
Фиорентина
0
Все коэффициенты
П1
1.59
X
3.40
П2
8.50
Футбол. Франция
завершен
Гавр
1
:
Брест
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
1
:
ПСЖ
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
2
:
Ланс
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
2
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
2
:
Парма
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
3
:
Верона
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
3
:
Удинезе
1
П1
X
П2

«ПСЖ» сыграл вничью с «Лорьяном» в матче чемпионата Франции

Вратарь «ПСЖ» Сафонов не сыграл с «Лорьяном» в матче чемпионата Франции.

Источник: Reuters

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. «Пари Сен-Жермен» на выезде сыграл вничью с «Лорьяном» в матче десятого тура чемпионата Франции по футболу.

Встреча, прошедшая в Лорьяне, завершилась со счетом 1:1. У «ПСЖ» гол забил Нуну Мендеш (49-я минута). В составе «Лорьяна» отличился Игор Силва (51).

Российский вратарь парижской команды Матвей Сафонов провел встречу на скамейке запасных. Он ни разу не сыграл в текущем сезоне.

«ПСЖ» остается лидером в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в активе 21 очко. «Лорьян» продлил серию без побед до четырех матчей и располагается на 16-м месте с 9 баллами.

В следующем туре «ПСЖ» 1 ноября примет «Ниццу», а «Лорьян» днем позднее на выезде сыграет против «Ланса».

Результаты остальных матчей дня:

  • «Гавр» — «Брест» — 1:0;
  • «Мец» — «Ланс» — 2:0;
  • «Ницца» — «Лилль» — 2:0.

Лорьян
1:1
Первый тайм: 0:0
ПСЖ
Футбол, Франция, 10-й тур
29.10.2025, 21:00 (МСК UTC+3)
Stade Yves Allainmat
Главные тренеры
Оливье Панталони
Луис Энрике
Голы
Лорьян
Игор Силва
51′
ПСЖ
Нуну Мендеш
49′
Составы команд
Лорьян
38
Ивон Мвого
2
Игор Силва
44
Дарлин Йонгва
3
Монтассар Тальби
43
Арсен Куасси
6
Лоран Абержель
93
Йоэль Мугиша Мвука
77′
11
Тео Ле Бри
9
Мохамед Бамба
69′
62
Артур Авом
8
Ноа Кадиу
90′
28
Самбу Сумано
29
Дермане Карим
69′
15
Тосин Айегун
10
Пабло Пажи
68′
17
Жан-Виктор Макенго
ПСЖ
30
Люка Шевалье
5
Маркиньос
25
Нуну Мендеш
6
Илья Забарный
68′
4
Лукас Бералдо
24
Сенни Маюлу
10
Усман Дембеле
62′
7
Хвича Кварацхелия
14
Дезире Дуэ
63′
29
Брэдли Барколя
90+5′
33
Уоррен Заир-Эмери
77′
9
Гонсалу Рамуш
49
Ибраим Мбай
46′
17
Витор Феррейра Витинья
47
Квентин Нджанту
46′
87
Жоау Невеш
Статистика
Лорьян
ПСЖ
Желтые карточки
0
2
Удары (всего)
5
15
Удары в створ
2
8
Угловые
0
8
Фолы
5
13
Офсайды
4
0
Судейская бригада
Главный судья
Вилли Делажо
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти