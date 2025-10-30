Ричмонд
«Арсенал» стал первой командой в истории АПЛ с шестью сухими победами за месяц

29 октября на поле стадиона «Эмирейтс» в Лондоне состоялся матч ⅛ финала Кубка английской Лиги по футболу, где «Арсенал» со счётом 2:0 переиграл «Брайтон энд Хоув Альбион».

Источник: Metaratings.ru

Голами в составе «канониров» отметились полузащитник Итан Нванери (57-я минута) и форвард Букайо Сака (76-я минута).

Таким образом, по данным портала Opta Sport, столичный клуб смог установить рекорд английского футбола всех времён., став первой в истории командой Английской Премьер-Лиги (АПЛ), которая в течение одного месяца одержала шесть «сухих» побед подряд.

Отметим, что подопечные Микеля Артеты в октябре обыграли «Кристал Пэлас» (1:0), «Фулхэм» (1:0) и «Вест Хэм Юнайтед» (2:0) в рамках чемпионата Англии, а также одолели мадридский «Атлетико» (4:0) и «Олимпиакос» (2:0) в общем этапе Лиги чемпионов УЕФА.

После девяти сыгранных туров сезона АПЛ-2025/2026 «Арсенал» набрал 22 очка и занимает первое место в турнирной таблице.