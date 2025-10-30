Слот-твист

Взять субботний матч против другого столичного середняка — «Брентфорда» (2:3). Там-то состав был близким к основному. Отсутствовали только травмированные, среди которых были важные игроки, но игроков незаменимых не было. Но и там «Ливерпуль» проигрывал 0:2 уже к перерыву и спастись не смог. Или игры с «Манчестер Юнайтед» (1:2) и «Челси» (1:2) — топ-клубами, которые из кризиса выйти не могут годами: в обеих очки были упущены на излете второго тайма. Или безнадежное выступление в матче Лиги чемпионов в Стамбуле и поражение — 0:1 — от «Галатасарая», который, забив в дебюте встречи, продолжал до самого финального свистка досаждать контратаками. Или еще один матч с «Кристал Пэлас», выездной, в шестом туре чемпионата страны (1:2). Его «Ливерпуль» проиграл, пропустив решающий мяч на седьмой добавленной ко второму тайму минуте. Но это отнюдь не значит, что «Пэлас» как-то чересчур крупно не повезло — на Selhurst Park чемпиона терзали.