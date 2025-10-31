Ричмонд
Брестские динамовцы одолели футболистов «Молодечно» в чемпионате Беларуси

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестские динамовцы одолели футболистов «Молодечно» на старте 27-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: sport5.by

В сегодняшнем домашнем поединке с аутсайдерами турнира брестчане сумели лишь один раз поразить ворота соперников: на 10-й минуте победный мяч забил Егор Корцов — 1:0.

Завтра состоятся еще три встречи. Лидер чемпионата «МЛ Витебск» встретится на своем поле с «Ислочью», футболисты «Сморгони» сыграют у себя дома с гостями из «Витебска», а в Мозыре местная «Славия» будет соперничать с новополоцким «Нафтаном». Заключительные поединки 27-го тура пройдут в воскресенье, 2 ноября: «Арсенал» (Дзержинск) — «Гомель», «Динамо» (Минск) — «Слуцк», «Неман» — БАТЭ (Борисов), «Торпедо-БелАЗ» — «Минск».

Положение в лидирующей группе: «МЛ Витебск» — 58 очков (26 матчей), «Динамо» (Минск) — 53 (26), «Славия» (Мозырь) — 50 (26), «Динамо» (Брест) — 48 (27). Внизу турнирной таблицы находится «Молодечно», у которого 11 очков, у «Слуцка» 18 баллов, футболисты «Сморгони» набрали 24 очка, на один балл больше у «Нафтана». Бомбардирскую гонку возглавляет нападающий «Ислочи» Александр Шестюк, забивший 17 мячей.

Динамо Брс
1:0
Первый тайм: 0:0
Молодечно
Футбол, Беларусь, 27-й тур
31.10.2025, 00:00 (МСК UTC+3)
ОСК Брестский
Главные тренеры
Сергей Ковальчук
