Брестские динамовцы одолели футболистов «Молодечно» в чемпионате Беларуси

Завтра состоятся еще три встречи. Лидер чемпионата «МЛ Витебск» встретится на своем поле с «Ислочью», футболисты «Сморгони» сыграют у себя дома с гостями из «Витебска», а в Мозыре местная «Славия» будет соперничать с новополоцким «Нафтаном». Заключительные поединки 27-го тура пройдут в воскресенье, 2 ноября: «Арсенал» (Дзержинск) — «Гомель», «Динамо» (Минск) — «Слуцк», «Неман» — БАТЭ (Борисов), «Торпедо-БелАЗ» — «Минск».