«Боруссия» Д переиграла «Аугсбург» и временно поднялась на второе место в Бундеслиге

Победный гол на 37-й минуте забил нападающий гостей Серу Гирасси.
«Боруссия» набрала 20 очков и временно поднялась на 2-е место в Бундеслиге. «Аугсбург» с 7 баллами на счету находится на 15-й позиции.
Футбол, Германия, 9-й тур
31.10.2025, 22:30 (МСК UTC+3)
WWK Arena
Главные тренеры
Сандро Вагнер
Нико Ковач
Голы
Боруссия Д
Серу Гирасси
37′
Составы команд
Аугсбург
1
Финн Дамен
31
Кевин Шлоттербек
40
Ноакай Бэнкс
5
Крислен Матсима
32
Фабиан Ридер
65′
8
Эльвис Реджбечай
49′
19
Робин Фелльхауэр
81′
21
Филлип Тиц
82′
13
Димитриос Яннулис
49′
76′
11
Исмаэль Гарби
36
Мерт Кемюр
63′
30
Антон Каде
20
Алексис Клод-Морис
82′
9
Самюэль Эссенде
4
Хан-Ноа Массенго
63′
26
Элиас Саад
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
67′
28
Аарон Ансельмино
5
Рами Бенсебаини
3
Вальдемар Антон
9
Серу Гирасси
13
Паскаль Грос
2
Ян Коуту
74′
26
Юлиан Рюэрсон
14
Максимилиан Байер
74′
20
Марсель Забитцер
8
Феликс Нмеча
62′
24
Даниэль Свенссон
10
Юлиан Брандт
90′
27
Карим Адейеми
17
Карни Чуквуэмека
62′
7
Джоб Беллингем
Статистика
Аугсбург
Боруссия Д
Желтые карточки
4
1
Удары (всего)
9
5
Удары в створ
1
1
Угловые
4
3
Фолы
14
16
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Тобиас Штилер
(Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти