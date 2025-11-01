Ваноли может возглавить «Дженоа», пишут СМИ

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Бывший главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли может возглавить футбольный клуб Серии А «Дженоа», сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.
В субботу «Дженоа» объявил об увольнении чемпиона мира 1998 года в составе сборной Франции Патрика Виейра с поста главного тренера клуба.
По информации источника, Ваноли вошел в шорт-лист специалистов, которые могут сменить француза. Также в нем присутствуют экс-тренер и футболист «Ромы» Даниэле Де Росси и ранее возглавлявший «Лечче», «Специю» и «Удинезе» Лука Готти.
В текущем сезоне «Дженоа» не одержал ни одной победы в Серии А, проиграл шесть матчей и трижды сыграл вничью. Команда идет на последнем, 20-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии.
Ваноли 53 года, его последним местом работы был «Торино», из которого он был уволен в июне. В 2022 году он возглавлял московский «Спартак» и выиграл Кубок России. Также он был ассистентом в сборной Италии различных возрастов, включая главную команду, миланском «Интере» и лондонском «Челси», с 2022 по 2024 год возглавлял «Венецию».