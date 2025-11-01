Ваноли может возглавить «Дженоа», пишут СМИ

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Урал
1
:
Сокол
0
Все коэффициенты
П1
1.06
X
9.00
П2
100.00
Футбол. Испания
16:00
Вильярреал
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.04
П2
5.00
Футбол. Италия
17:00
Удинезе
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
4.91
X
4.03
П2
1.73
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
2.48
X
2.90
П2
3.35
Футбол. Германия
17:30
Хайденхайм
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
3.85
X
4.16
П2
1.89
Футбол. Германия
17:30
Майнц
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.00
П2
4.15
Футбол. Германия
17:30
РБ Лейпциг
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
2.03
X
4.04
П2
3.45
Футбол. Германия
17:30
Санкт-Паули
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.52
П2
3.04
Футбол. Германия
17:30
Унион Б
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.69
X
3.25
П2
2.85
Футбол. Премьер-лига
17:45
Рубин
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.55
П2
2.20
Футбол. Премьер-лига
17:45
Динамо Мх
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.19
П2
3.98
Футбол. Англия
18:00
Брайтон
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.69
П2
3.89
Футбол. Англия
18:00
Бернли
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
13.00
X
6.23
П2
1.27
Футбол. Англия
18:00
Кристал Пэлас
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.60
П2
3.84
Футбол. Англия
18:00
Фулхэм
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.81
П2
4.88
Футбол. Англия
18:00
Ноттингем Форест
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.76
П2
2.11
Футбол. Испания
18:15
Атлетико
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.62
П2
9.25
Футбол. Франция
19:00
ПСЖ
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
1.20
X
8.00
П2
14.00
Футбол. Италия
20:00
Наполи
:
Комо
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.41
П2
4.60
Футбол. Премьер-лига
20:15
Зенит
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.40
П2
5.40
Футбол. Премьер-лига
20:15
Ростов
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.66
X
4.07
П2
5.40
Футбол. Англия
20:30
Тоттенхэм Хотспур
:
Челси
Все коэффициенты
П1
2.91
X
3.55
П2
2.48
Футбол. Германия
20:30
Бавария
:
Байер
Все коэффициенты
П1
1.23
X
7.20
П2
11.50
Футбол. Испания
20:30
Реал Сосьедад
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.04
П2
2.91
Футбол. Франция
21:00
Монако
:
Париж
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.39
П2
4.95
Футбол. Италия
22:45
Кремонезе
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
6.80
X
4.40
П2
1.53
Футбол. Англия
23:00
Ливерпуль
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.35
П2
4.89
Футбол. Испания
23:00
Реал
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
1.19
X
8.25
П2
17.00
Футбол. Франция
23:05
Осер
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
5.16
X
4.01
П2
1.70

Ваноли может возглавить «Дженоа», пишут СМИ

Журналист Ди Марцио: бывший тренер «Спартака» Ваноли может возглавить «Дженоа».

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Бывший главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли может возглавить футбольный клуб Серии А «Дженоа», сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

В субботу «Дженоа» объявил об увольнении чемпиона мира 1998 года в составе сборной Франции Патрика Виейра с поста главного тренера клуба.

По информации источника, Ваноли вошел в шорт-лист специалистов, которые могут сменить француза. Также в нем присутствуют экс-тренер и футболист «Ромы» Даниэле Де Росси и ранее возглавлявший «Лечче», «Специю» и «Удинезе» Лука Готти.

В текущем сезоне «Дженоа» не одержал ни одной победы в Серии А, проиграл шесть матчей и трижды сыграл вничью. Команда идет на последнем, 20-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии.

Ваноли 53 года, его последним местом работы был «Торино», из которого он был уволен в июне. В 2022 году он возглавлял московский «Спартак» и выиграл Кубок России. Также он был ассистентом в сборной Италии различных возрастов, включая главную команду, миланском «Интере» и лондонском «Челси», с 2022 по 2024 год возглавлял «Венецию».