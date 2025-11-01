Ричмонд
«Арсенал» обыграл «Бернли» и продлил победную серию до девяти матчей

«Арсенал» обыграл «Бернли» в гостевом матче 10-го тура чемпионата Англии — 2:0.

Источник: Reuters

Счет на 14-й минуте с передачи Габриэла Магальяйнса открыл Виктор Дьокереш.

На 35-й минуте Деклан Райс увеличил преимущество гостей — ему ассистировал Леандро Троссард.

«Арсенал» продлил победную серию до девяти матчей во всех турнирах. В АПЛ лондонская команда занимает первое место с 25 очками. У «Бернли» 10 баллов и 17-я строчка.

В следующем туре чемпионата Англии «Арсенал» сыграет против «Сандерленда», а «Бернли» встретится с «Вест Хэмом».

Бернли
0:2
Первый тайм: 0:2
Арсенал
Футбол, Англия, Тур 10
1.11.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Turf Moor
Главные тренеры
Скотт Паркер
Микель Артета
Голы
Арсенал
Виктор Дьекереш
(Габриэл Магальяйнс)
14′
Деклан Райс
(Леандро Троссар)
35′
Составы команд
Бернли
1
Мартин Дубравка
2
Кайл Уокер
6
Аксель Туанзебе
16
Флорентину
5
Максим Эстев
3
Квилиндси Хартман
24
Джош Каллен
27′
83′
10
Маркус Эдвардс
19
Зиан Флемминг
55′
76′
28
Ханнибал Межбри
29
Джош Лоран
76′
27
Армандо Бройя
8
Лесли Угочукву
62′
7
Якоб Брун Ларсен
11
Джейдон Энтони
62′
17
Лум Чауна
Арсенал
1
Давид Райя
12
Юррьен Тимбер
41
Деклан Райс
7
Букайо Сака
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
90+5′
33
Риккардо Калафьори
72′
5
Пьеро Хинкапье
10
Эберечи Эзе
72′
22
Итан Нванери
36
Мартин Субименди
77′
16
Кристиан Нергор
14
Виктор Дьекереш
46′
23
Микель Мерино
19
Леандро Троссар
90′
49
Майлс Льюис-Скелли
Статистика
Бернли
Арсенал
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
3
12
Удары в створ
0
8
Угловые
1
6
Фолы
10
13
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Кристофер Кавана
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти