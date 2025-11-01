«Атлетико» разгромил «Севилью» в матче Ла Лиги

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Мадридский «Атлетико» дома обыграл «Севилью» в матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. Голы на свой счет записали Хулиан Альварес (64-я минута), реализовавший 11-метровый удар, Тьяго Альмада (77) и Антуан Гризманн (90).
«Атлетико» (22 очка) занимает четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги. «Севилья» (13), потерпевшая третье поражение подряд, располагается на 11-й позиции.
В следующем туре «Атлетико» дома сыграет с «Леванте», а «Севилья» примет «Осасуну». Обе встречи пройдут 8 ноября.
В другом матче дня «Вильярреал» дома со счетом 4:0 выиграл у «Райо Вальекано», команда Марселино с 23 очками поднялась на вторую строчку в турнирной таблице, опередив «Барселону» (22).
Диего Симеоне
Матиас Альмейда
Хулиан Альварес
64′
Тьяго Альмада
(Джулиано Симеоне)
77′
Антуан Гризманн
(Тьяго Альмада)
90′
13
Ян Облак
2
Хосе Хименес
3
Маттео Руджери
17
Давид Ганцко
6
Коке
14
Маркос Льоренте
10
Алекс Баэна
74′
7
Антуан Гризманн
9
Александр Серлот
68′
11
Тьяго Альмада
19
Хулиан Альварес
86′
16
Науэль Молина
20
Джулиано Симеоне
86′
22
Джакомо Распадори
23
Николас Гонсалес
69′
4
Конор Галлахер
1
Одиссеас Влаходимос
2
Хосе Кармона
12
Габриэль Суасо
23
Маркан
77′
20
Джибриль Соу
11
Рубен Варгас
3
Сесар Аспиликуэта
46′
5
Танги Ньянзу
63′
16
Хуанлу Санчес
72′
9
Акор Жером Адамс
19
Батиста Менди
46′
6
Неманья Гудель
7
Исаак Ромеро
54′
79′
17
Альфонсо Гонсалес
14
Пеке Фернандес
79′
21
Чидера Эджуке
Главный судья
Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо
(Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти