«Атлетико» разгромил «Севилью» в матче Ла Лиги

Футболисты мадридского «Атлетико» разгромили «Севилью» в матче Ла Лиги.

Источник: Reuters

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Мадридский «Атлетико» дома обыграл «Севилью» в матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. Голы на свой счет записали Хулиан Альварес (64-я минута), реализовавший 11-метровый удар, Тьяго Альмада (77) и Антуан Гризманн (90).

«Атлетико» (22 очка) занимает четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги. «Севилья» (13), потерпевшая третье поражение подряд, располагается на 11-й позиции.

В следующем туре «Атлетико» дома сыграет с «Леванте», а «Севилья» примет «Осасуну». Обе встречи пройдут 8 ноября.

В другом матче дня «Вильярреал» дома со счетом 4:0 выиграл у «Райо Вальекано», команда Марселино с 23 очками поднялась на вторую строчку в турнирной таблице, опередив «Барселону» (22).

Атлетико
3:0
Первый тайм: 0:0
Севилья
Футбол, Испания, 11-й тур
1.11.2025, 18:15 (МСК UTC+3)
Estadio Civitas Metropolitano
Главные тренеры
Диего Симеоне
Матиас Альмейда
Голы
Атлетико
Хулиан Альварес
64′
Тьяго Альмада
(Джулиано Симеоне)
77′
Антуан Гризманн
(Тьяго Альмада)
90′
Составы команд
Атлетико
13
Ян Облак
2
Хосе Хименес
3
Маттео Руджери
17
Давид Ганцко
6
Коке
14
Маркос Льоренте
10
Алекс Баэна
74′
7
Антуан Гризманн
9
Александр Серлот
68′
11
Тьяго Альмада
19
Хулиан Альварес
86′
16
Науэль Молина
20
Джулиано Симеоне
86′
22
Джакомо Распадори
23
Николас Гонсалес
69′
4
Конор Галлахер
Севилья
1
Одиссеас Влаходимос
2
Хосе Кармона
12
Габриэль Суасо
23
Маркан
77′
20
Джибриль Соу
11
Рубен Варгас
3
Сесар Аспиликуэта
46′
5
Танги Ньянзу
63′
16
Хуанлу Санчес
72′
9
Акор Жером Адамс
19
Батиста Менди
46′
6
Неманья Гудель
7
Исаак Ромеро
54′
79′
17
Альфонсо Гонсалес
14
Пеке Фернандес
79′
21
Чидера Эджуке
Статистика
Атлетико
Севилья
Желтые карточки
0
3
Удары (всего)
15
10
Удары в створ
6
2
Угловые
9
4
Фолы
9
12
Судейская бригада
Главный судья
Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти