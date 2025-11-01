Захарян вновь получил травму

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. «Реал Сосьедад», за который выступает полузащитник сборной России Арсен Захарян, обыграл «Атлетик» из Бильбао в матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу.
Баскское дерби, прошедшее в субботу в Сан-Себастьяне, завершилось со счетом 3:2. В составе «Реал Сосьедад» мячи забили Браис Мендес (38-я минута), Гонсалу Гедеш (47) и Хон Горрочатеги (90+2). У «Атлетика» голы на свой счет записали Горка Гурусета (42) и Роберт Наварро (79).
Захарян вышел на поле на 41-й минуте, заменив получившего травму Андера Барренечеа. На 67-й минуте россиянин отправил мяч в ворота соперников, однако его гол был отменен из-за офсайда у одноклубника.
На 78-й минуте Захарян сел на газон и не смог продолжить игру. Ему потребовалась обратная замена, он хромая покинул поле в сопровождении врача. Из-за травм полузащитник пропустил большую часть сезона-2024/25.
«Реал Сосьедад» (12 очков) занимает 13-е место в турнирной таблице Ла Лиги. «Атлетик» (14) идет восьмым.
В 12-м туре «Реал Сосьедад» в гостях сыграет с «Эльче» 7 ноября, а «Атлетик» примет «Овьедо» 9 ноября.
Серхио Франсиско
Эрнесто Вальверде
Брайс Мендес
38′
Гонсалу Гедеш
47′
Хон Горротчатеги
90+2′
Горка Гурусета
42′
Роберт Наварро
79′
1
Алекс Ремиро
2
Хон Арамбуру
17
Серхио Гомес
31
Хон Мартин
5
Игор Субельдия
4
Хон Горротчатеги
77′
10
Микель Ойярсабаль
11
Гонсалу Гедеш
63′
14
Такэфуса Кубо
7
Андер Барренечеа
41′
21
Арсен Захарян
82′
3
Айен Муньос
18
Карлос Солер
82′
22
Микель Готи
23
Брайс Мендес
63′
28
Пабло Марин
1
Унаи Симон
17
Юри Берчиче
90+6′
7
Алехандро Беренгер
23
Роберт Наварро
11
Горка Гурусета
3
Даниэль Вивиан
14
Эмерик Ляпорт
18
Микель Хаурегисар
2
Андони Горосабель
83′
12
Хесус Аресо
8
Ойан Сансет
53′
10
Нико Уильямс
16
Иньиго Руис де Галаррета
65′
68′
30
Алехандро Рего
Главный судья
Хосе Луис Мунуэра Монтеро
(Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти