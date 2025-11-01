Захарян вновь получил травму

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
1-й тайм
Осер
0
:
Марсель
0
Все коэффициенты
П1
5.22
X
3.70
П2
1.80
Футбол. Англия
1-й тайм
Ливерпуль
0
:
Астон Вилла
0
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.85
П2
4.33
Футбол. Испания
1-й тайм
Реал
0
:
Валенсия
0
Все коэффициенты
П1
1.17
X
8.50
П2
14.00
Футбол. Италия
1-й тайм
Кремонезе
0
:
Ювентус
1
Все коэффициенты
П1
24.00
X
7.30
П2
1.18
Футбол. Франция
завершен
Монако
0
:
Париж
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
0
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
3
:
Байер
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
3
:
Атлетик
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
2
:
Локомотив
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
0
:
Акрон
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
0
:
Комо
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
1
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
3
:
Севилья
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
3
:
Лидс
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
2
:
Брентфорд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
3
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
2
:
Манчестер Юнайтед
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
0
:
Динамо
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
2
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
1
:
Айнтрахт Ф
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
1
:
Вердер
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
3
:
Штутгарт
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
0
:
Боруссия М
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
0
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Аталанта
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
1
:
Челябинск
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
4
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
2
:
Сокол
0
П1
X
П2

Захарян вновь получил травму

Футболист «Реал Сосьедад» Захарян получил травму в матче против «Атлетика».

Источник: Quality Sport Images/Getty Images

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. «Реал Сосьедад», за который выступает полузащитник сборной России Арсен Захарян, обыграл «Атлетик» из Бильбао в матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу.

Баскское дерби, прошедшее в субботу в Сан-Себастьяне, завершилось со счетом 3:2. В составе «Реал Сосьедад» мячи забили Браис Мендес (38-я минута), Гонсалу Гедеш (47) и Хон Горрочатеги (90+2). У «Атлетика» голы на свой счет записали Горка Гурусета (42) и Роберт Наварро (79).

Захарян вышел на поле на 41-й минуте, заменив получившего травму Андера Барренечеа. На 67-й минуте россиянин отправил мяч в ворота соперников, однако его гол был отменен из-за офсайда у одноклубника.

На 78-й минуте Захарян сел на газон и не смог продолжить игру. Ему потребовалась обратная замена, он хромая покинул поле в сопровождении врача. Из-за травм полузащитник пропустил большую часть сезона-2024/25.

«Реал Сосьедад» (12 очков) занимает 13-е место в турнирной таблице Ла Лиги. «Атлетик» (14) идет восьмым.

В 12-м туре «Реал Сосьедад» в гостях сыграет с «Эльче» 7 ноября, а «Атлетик» примет «Овьедо» 9 ноября.

Реал Сосьедад
3:2
Первый тайм: 1:1
Атлетик
Футбол, Испания, 11-й тур
1.11.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
Reale Arena
Главные тренеры
Серхио Франсиско
Эрнесто Вальверде
Голы
Реал Сосьедад
Брайс Мендес
38′
Гонсалу Гедеш
47′
Хон Горротчатеги
90+2′
Атлетик
Горка Гурусета
42′
Роберт Наварро
79′
Составы команд
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
2
Хон Арамбуру
17
Серхио Гомес
31
Хон Мартин
5
Игор Субельдия
4
Хон Горротчатеги
77′
10
Микель Ойярсабаль
11
Гонсалу Гедеш
63′
14
Такэфуса Кубо
7
Андер Барренечеа
41′
21
Арсен Захарян
82′
3
Айен Муньос
18
Карлос Солер
82′
22
Микель Готи
23
Брайс Мендес
63′
28
Пабло Марин
Атлетик
1
Унаи Симон
17
Юри Берчиче
90+6′
7
Алехандро Беренгер
23
Роберт Наварро
11
Горка Гурусета
3
Даниэль Вивиан
14
Эмерик Ляпорт
18
Микель Хаурегисар
2
Андони Горосабель
83′
12
Хесус Аресо
8
Ойан Сансет
53′
10
Нико Уильямс
16
Иньиго Руис де Галаррета
65′
68′
30
Алехандро Рего
Статистика
Реал Сосьедад
Атлетик
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
9
11
Удары в створ
5
4
Угловые
6
2
Фолы
19
8
Офсайды
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Хосе Луис Мунуэра Монтеро
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти