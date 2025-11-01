«Бавария» без Кейна и Олисе в старте разгромила «Байер» в матче Бундеслиги

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Мюнхенская «Бавария» одержала победу над леверкузенским «Байером» в матче девятого тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча в Мюнхене завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Мячи забили Серж Гнабри (25-я минута) и Николас Джексон (31). На 44-й минуте защитник «Байера» Лоик Баде отметился автоголом.
На скамейке запасных матч начали футболисты «Баварии» Гарри Кейн, Майкл Олисе и Луис Диас, они вышли на замену на 59-й минуте.
«Бавария» выиграла все девять матчей со старта чемпионата. Команда Венсана Компани, набрав 27 очков, лидирует в турнирной таблице. «Байер» (17) занимает пятую строчку.
Футбол, Германия, 9-й тур
1.11.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
Allianz Arena
Главные тренеры
Венсан Компани
Каспер Юльманн
Голы
Бавария
Серж Гнабри
25′
Николас Джексон
31′
Лоик Баде
44′
Составы команд
Бавария
1
Мануэль Нойер
20
Том Бишоф
4
Джонатан Та
3
Ким Мин Джэ
6
Йозуа Киммих
8
Леон Горецка
90+1′
27
Конрад Лаймер
75′
23
Саша Боэ
42
Леннарт Карл
59′
9
Гарри Кейн
7
Серж Гнабри
59′
14
Луис Диас
22
Рафаэл Геррейру
79′
45
Александр Павлович
11
Николас Джексон
59′
17
Майкл Олисе
Байер
1
Марк Флеккен
4
Джарелл Куанса
12
Эдмонд Тапсоба
5
Лоик Баде
13
Артур
8
Роберт Андрих
44
Жанюэль Белосян
86′
17
Элисс Бен Сегир
14
Патрик Шик
56′
7
Йонас Хофманн
24
Алейкс Гарсия
46′
30
Ибрахим Маза
65′
9
Клаудио Эчеверри
56′
11
Мартен Террье
19
Эрнест Поку
56′
35
Кристиан Кофане
Статистика
Бавария
Байер
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
18
7
Удары в створ
4
1
Угловые
10
4
Фолы
11
3
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Дениз Айтекин
(Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти