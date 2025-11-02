Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Леванте
0
:
Сельта
1
Все коэффициенты
П1
30.00
X
9.00
П2
1.13
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Волга
0
:
Родина
1
Все коэффициенты
П1
12.00
X
4.50
П2
1.35
Футбол. Италия
17:00
Фиорентина
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.72
П2
5.56
Футбол. Италия
17:00
Торино
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.83
X
3.45
П2
5.16
Футбол. Англия
17:00
Вест Хэм
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
5.17
X
4.34
П2
1.65
Футбол. Премьер-лига
17:00
Балтика
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
2.69
X
3.02
П2
2.97
Футбол. Франция
17:00
Ренн
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.57
П2
2.59
Футбол. Первая лига
17:00
Спартак Кс
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.20
П2
5.00
Футбол. Германия
17:30
Кельн
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.66
П2
2.88
Футбол. Испания
18:15
Алавес
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
2.47
X
3.11
П2
3.29
Футбол. Франция
19:15
Ланс
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.70
П2
6.36
Футбол. Франция
19:15
Лилль
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.37
П2
8.25
Футбол. Франция
19:15
Нант
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Франция
19:15
Тулуза
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
1.76
X
3.81
П2
4.98
Футбол. Англия
19:30
Манчестер Сити
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
1.48
X
5.05
П2
6.35
Футбол. Премьер-лига
19:30
Краснодар
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.65
П2
3.60
Футбол. Германия
19:30
Вольфсбург
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
2.86
X
3.90
П2
2.36
Футбол. Италия
20:00
Парма
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
4.16
X
3.03
П2
2.18
Футбол. Испания
20:30
Барселона
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
1.23
X
7.60
П2
15.00
Футбол. Италия
22:45
Милан
:
Рома
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.17
П2
3.65
Футбол. Франция
22:45
Брест
:
Лион
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.44
П2
2.34
Футбол. Испания
23:00
Бетис
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.46
П2
6.07
Футбол. Италия
завершен
Верона
1
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
3
:
Сочи
1
П1
X
П2

«Интер» в добавленное время вырвал победу над «Вероной» благодаря автоголу Фресе

«Интер» на выезде обыграл «Верону» в матче 10-го тура чемпионата Италии — 2:1.

Источник: AFP 2023

На гол полузащитника гостей Петра Зелиньски на 16-й минуте точным ударом ответил форвард хозяев Джоване на 40-й минуте. В добавленное время черно-синие вышли вперед благодаря автоголу Мартина Фресе.

«Интер» с 21 очком сохраняет третье место в турнирной таблице. «Верона» с 5 баллами идет на 18-й строчке.

В следующем туре серии А «Интер» 9 ноября сыграет против «Лацио», а «Верона» днем ранее встретится с «Лечче».

Верона
1:2
Первый тайм: 1:1
Интер
Футбол, Италия, 10-й тур
2.11.2025, 14:30 (МСК UTC+3)
Stadio Marc'Antonio Bentegodi
Главные тренеры
Паоло Дзанетти
Кристиан Киву
Голы
Верона
Джоване
40′
Интер
Петр Зелиньски
16′
Мартин Фресе
90′
Составы команд
Верона
1
Лоренцо Монтипо
37
Армель Белла-Котчап
90′
3
Мартин Фресе
15
Виктор Нельссон
7
Рафик Бельгали
12
Домагой Брадарич
63
Роберто Гальярдини
11
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
88′
21
Абду Арруи
24
Антуан Бернед
73′
36
Шейх Ньясс
17
Джоване
80′
9
Амин Сарр
16
Гифт Орбан
41′
73′
25
Даниэль Москера
Интер
1
Янн Зоммер
25
Мануэль Аканджи
95
Алессандро Бастони
31
Янн Биссек
67′
20
Хакан Чалханоглу
10
Лаутаро Мартинес
11
Луис Энрике
55′
2
Дензел Дюмфрис
30
Карлос Аугусту
65′
32
Федерико Димарко
8
Петар Сучич
88′
16
Давиде Фраттези
7
Петр Зелиньски
55′
23
Николо Барелла
14
Анж-Йоан Бонни
55′
94
Франческо Эспозито
Статистика
Верона
Интер
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
8
21
Удары в створ
2
6
Угловые
4
8
Фолы
15
4
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Даниэле Довери
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти