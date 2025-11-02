«Интер» в добавленное время вырвал победу над «Вероной» благодаря автоголу Фресе

На гол полузащитника гостей Петра Зелиньски на 16-й минуте точным ударом ответил форвард хозяев Джоване на 40-й минуте. В добавленное время черно-синие вышли вперед благодаря автоголу Мартина Фресе.
«Интер» с 21 очком сохраняет третье место в турнирной таблице. «Верона» с 5 баллами идет на 18-й строчке.
В следующем туре серии А «Интер» 9 ноября сыграет против «Лацио», а «Верона» днем ранее встретится с «Лечче».
Футбол, Италия, 10-й тур
2.11.2025, 14:30 (МСК UTC+3)
Stadio Marc'Antonio Bentegodi
Главные тренеры
Паоло Дзанетти
Кристиан Киву
Голы
Верона
Джоване
40′
Интер
Петр Зелиньски
16′
Мартин Фресе
90′
Составы команд
Верона
1
Лоренцо Монтипо
37
Армель Белла-Котчап
90′
3
Мартин Фресе
15
Виктор Нельссон
7
Рафик Бельгали
12
Домагой Брадарич
63
Роберто Гальярдини
11
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
88′
21
Абду Арруи
24
Антуан Бернед
73′
36
Шейх Ньясс
17
Джоване
80′
9
Амин Сарр
16
Гифт Орбан
41′
73′
25
Даниэль Москера
Интер
1
Янн Зоммер
25
Мануэль Аканджи
95
Алессандро Бастони
31
Янн Биссек
67′
20
Хакан Чалханоглу
10
Лаутаро Мартинес
11
Луис Энрике
55′
2
Дензел Дюмфрис
30
Карлос Аугусту
65′
32
Федерико Димарко
8
Петар Сучич
88′
16
Давиде Фраттези
7
Петр Зелиньски
55′
23
Николо Барелла
14
Анж-Йоан Бонни
55′
94
Франческо Эспозито
Статистика
Верона
Интер
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
8
21
Удары в створ
2
6
Угловые
4
8
Фолы
15
4
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Даниэле Довери
(Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти