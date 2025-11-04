Криштиану Роналду допустил скорое завершение карьеры

ТАСС, 4 ноября. Пятикратный обладатель «Золотого мяча» португальский нападающий Криштиану Роналду допустил, что в скором времени примет решение о завершении карьеры. Об этом он заявил в интервью журналисту Пирсу Моргану.
«Есть ли у меня представление о том, когда я завершу карьеру? Скоро. Но, я думаю, я буду к этому готовиться. Будет тяжело, да, может быть, я буду плакать, это нормально. Я не стесняюсь этого, я открытый человек», — сказал Роналду.
«Я думаю, я смогу выдержать это давление. Есть ли что-то, что может заменить мне футбол? Нет. Но у меня будет больше времени для себя, семьи и детей», — добавил футболист.
Роналду 40 лет, он является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, двукратным победителем Лиги наций, лучшим бомбардиром в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. В декабре 2022 года он перешел в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, по ходу карьеры игрок также выступал за португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», итальянский «Ювентус» и испанский «Реал».