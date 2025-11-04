Криштиану Роналду допустил скорое завершение карьеры

«Есть ли у меня представление о том, когда я завершу карьеру? Скоро. Но, я думаю, я буду к этому готовиться. Будет тяжело, да, может быть, я буду плакать, это нормально. Я не стесняюсь этого, я открытый человек», — сказал Роналду.