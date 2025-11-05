Ричмонд
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Динамо Мх
0
:
ЦСКА
0
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.08
П2
2.70
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Урал
1
:
Челябинск
0
Все коэффициенты
П1
1.13
X
6.60
П2
60.00
Футбол. Кубок России
20:30
Зенит
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
1.74
X
4.10
П2
4.85
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Пафос
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
9.75
X
5.49
П2
1.34
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Карабах
:
Челси
Все коэффициенты
П1
9.75
X
6.18
П2
1.31
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Аякс
:
Галатасарай
Все коэффициенты
П1
3.16
X
3.95
П2
2.17
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Бенфика
:
Байер
Все коэффициенты
П1
1.89
X
3.75
П2
3.95
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Брюгге
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
5.45
X
5.22
П2
1.55
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Интер
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
1.04
X
18.00
П2
54.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Манчестер Сити
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
1.44
X
5.44
П2
7.30
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Марсель
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
2.49
X
3.56
П2
2.88
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
1.39
X
4.91
П2
9.25
Футбол. Кубок России
завершен
Оренбург
1
:
Краснодар
3
П1
X
П2

Флик — о слухах про желание уйти из «Барселоны»: «Очередной бред»

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик опроверг информацию об уходе из клуба по окончании сезона.

Источник: Reuters

Ранее ABC сообщал, что 60-летний немец оповестил свой тренерский штаб, что хочет уйти из-за усталости, а также отношения некоторых игроков и отсутствия поддержки со стороны руководства.

По данным журналиста Onda Cero, когда Флику в среду задали вопрос об этих слухах, он ответил: «Очередной бред».

Флик работает с «Барселоной» с лета 2024 года. Под его руководством сине-гранатовые провели 74 матча: 54 победы, 8 ничьих и 12 поражений. В этом сезоне «Барселона» занимает второе место в ла лиге и 11-е — в Лиге чемпионов.