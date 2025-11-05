Флик — о слухах про желание уйти из «Барселоны»: «Очередной бред»

Флик работает с «Барселоной» с лета 2024 года. Под его руководством сине-гранатовые провели 74 матча: 54 победы, 8 ничьих и 12 поражений. В этом сезоне «Барселона» занимает второе место в ла лиге и 11-е — в Лиге чемпионов.