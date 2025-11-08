Ричмонд
«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Эльче», Захарян вышел на замену

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. «Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Эльче» в матче 12-го тура чемпионата Испании по футболу.

Источник: Koji Watanabe/Getty Images

Встреча в Эльче завершилась со счетом 1:1. Гол в составе хозяев на 57-й минуте забил Альваро Родригес. От поражения гостей спас Микель Оярсабаль, реализовавший пенальти на 89-й минуте.

Представляющий «Реал Сосьедад» российский полузащитник Арсен Захарян вышел на замену на 64-й минуте и не отметился результативными действиями. На 80-й минуте главный арбитр встречи показал игроку желтую карточку.

«Реал Сосьедад» (13 очков) занимает 14-е место в таблице Примеры. «Эльче» с 15 баллами располагается на девятой строчке.

В следующем туре «Эльче» примет мадридский «Реал» 23 ноября, днем ранее «Реал Сосьедад» сыграет в гостях с «Осасуной».

Эльче
1:1
Первый тайм: 0:0
Реал Сосьедад
Футбол, Испания, 12-й тур
7.11.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Estadio Manuel Martinez Valero
Главные тренеры
Эдер Сарабия
Серхио Франсиско
Голы
Эльче
Альваро Родригес
(Альваро Нуньес)
57′
Реал Сосьедад
Микель Ойярсабаль
89′
Составы команд
Эльче
1
Матиас Дитуро
15
Альваро Нуньес
3
Адрия Педроса
22
Давид Аффенгрюбер
73′
14
Алейкс Фебас
17
Хосан
74′
39
Эктор Форт
10
Рафа Мир
90′
5
Фредерико Редондо
20
Альваро Родригес
74′
11
Херман Валера
8
Марк Агуадо
84′
21
Лео Петро
23
Виктор Чуст
84′
18
Джон Дональд
30
Родриго Мендоса
90′
9
Андре Силва
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
10
Микель Ойярсабаль
4
Хон Горротчатеги
90+5′
31
Хон Мартин
5
Игор Субельдия
2
Хон Арамбуру
56′
90′
6
Ариц Элустондо
17
Серхио Гомес
81′
24
Лука Сучич
14
Такэфуса Кубо
64′
21
Арсен Захарян
79′
11
Гонсалу Гедеш
64′
15
Умар Садик
23
Брайс Мендес
75′
3
Айен Муньос
18
Карлос Солер
75′
28
Пабло Марин
Статистика
Эльче
Реал Сосьедад
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
12
13
Удары в створ
3
5
Угловые
1
3
Фолы
14
15
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Исидро Диас де Мера Эскудерос
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти