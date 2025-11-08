«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Эльче», Захарян вышел на замену

Встреча в Эльче завершилась со счетом 1:1. Гол в составе хозяев на 57-й минуте забил Альваро Родригес. От поражения гостей спас Микель Оярсабаль, реализовавший пенальти на 89-й минуте.
Представляющий «Реал Сосьедад» российский полузащитник Арсен Захарян вышел на замену на 64-й минуте и не отметился результативными действиями. На 80-й минуте главный арбитр встречи показал игроку желтую карточку.
«Реал Сосьедад» (13 очков) занимает 14-е место в таблице Примеры. «Эльче» с 15 баллами располагается на девятой строчке.
В следующем туре «Эльче» примет мадридский «Реал» 23 ноября, днем ранее «Реал Сосьедад» сыграет в гостях с «Осасуной».
Эдер Сарабия
Серхио Франсиско
Альваро Родригес
(Альваро Нуньес)
57′
Микель Ойярсабаль
89′
1
Матиас Дитуро
15
Альваро Нуньес
3
Адрия Педроса
22
Давид Аффенгрюбер
73′
14
Алейкс Фебас
17
Хосан
74′
39
Эктор Форт
10
Рафа Мир
90′
5
Фредерико Редондо
20
Альваро Родригес
74′
11
Херман Валера
8
Марк Агуадо
84′
21
Лео Петро
23
Виктор Чуст
84′
18
Джон Дональд
30
Родриго Мендоса
90′
9
Андре Силва
1
Алекс Ремиро
10
Микель Ойярсабаль
4
Хон Горротчатеги
90+5′
31
Хон Мартин
5
Игор Субельдия
2
Хон Арамбуру
56′
90′
6
Ариц Элустондо
17
Серхио Гомес
81′
24
Лука Сучич
14
Такэфуса Кубо
64′
21
Арсен Захарян
79′
11
Гонсалу Гедеш
64′
15
Умар Садик
23
Брайс Мендес
75′
3
Айен Муньос
18
Карлос Солер
75′
28
Пабло Марин
