Футболиста «Престона» дисквалифицировали на 9 матчей за проявление расизма

Санкции применены к форварду Милутину Осмаичу.

Источник: Reuters

ЛОНДОН, 8 ноября. /ТАСС/. Черногорский нападающий английского футбольного клуба «Престон» Милутин Осмаич дисквалифицирован на девять матчей за оскорбление соперника на расовой почве. Об этом сообщила пресс-служба Футбольной ассоциации Англии.

Он был признан виновным в расистских оскорблениях в адрес полузащитника сборной Туниса и «Бернли» Ханнибаля Межбри во время матча Кубка Англии в феврале 2025 года. Также Осмаич оштрафован на 21 тыс. фунтов стерлингов.

«Мы крайне разочарованы решением о наложении санкций в отношении Осмаича, — говорится в заявлении “Престона”. — Мы отмечаем, что результат был определен на основе “баланса вероятностей”, а не “вне разумных сомнений”. Мы также отмечаем, что футбольная ассоциация определила, что это решение не содержит моральной оценки, не было преднамеренным и не содержит каких-либо комментариев относительно его характера в целом. Мы по-прежнему оказываем полную поддержку нашему игроку».

Осмаичу 26 лет. Он выступает за «Престон» с сентября 2023 года. В 2024 году игрока дисквалифицировали на восемь матчей за укус соперника в шею.

«Престон» занимает 4-е место в турнирной таблице Чемпионшипа — второго по силе дивизиона чемпионата Англии. На счету команды 25 очков по итогам 14 туров.