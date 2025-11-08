Футболиста «Престона» дисквалифицировали на 9 матчей за проявление расизма

«Мы крайне разочарованы решением о наложении санкций в отношении Осмаича, — говорится в заявлении “Престона”. — Мы отмечаем, что результат был определен на основе “баланса вероятностей”, а не “вне разумных сомнений”. Мы также отмечаем, что футбольная ассоциация определила, что это решение не содержит моральной оценки, не было преднамеренным и не содержит каких-либо комментариев относительно его характера в целом. Мы по-прежнему оказываем полную поддержку нашему игроку».