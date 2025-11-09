Туринское дерби закончилось нулевой ничьей

Встреча, которая прошла в субботу на домашнем стадионе «Ювентуса», закончилась со счетом 0:0.
«Ювентус» с 19 очками занимает пятое место в турнирной таблице Серии A, «Торино» (14 очков) располагается на 11-й позиции.
В матчах «Комо» — «Кальяри» и «Лечче» — «Верона» также был зафиксирован счет 0:0.
Футбол, Италия, 11-й тур
8.11.2025, 20:00 (МСК UTC+3)
Allianz Stadium
Главные тренеры
Лучано Спаллетти
Марко Барони
Составы команд
Ювентус
16
Микеле Ди Грегорио
15
Пьер Калюлю
8
Тен Копмейнерс
22
Уэстон Маккенни
27
Андреа Камбьясо
19
Кефрен Тюрам
24
Даниэле Ругани
46′
4
Федерико Гатти
9
Душан Влахович
65′
11
Эдон Жегрова
5
Мануэль Локателли
86′
17
Василие Аджич
7
Франсишку Консейсау
65′
30
Жонатан Давид
10
Кенан Йылдыз
84′
20
Лоис Опенда
Торино
1
Альберто Палеари
23
Сауль Коко
13
Гильермо Марипан
16
Маркус Хольмгрен Педерсен
20
Валентино Лазаро
22
Чезаре Казадеи
44
Ардиан Исмайли
88′
61
Адриен Тамез
8
Иван Илич
46′
32
Кристьян Аслани
64′
10
Никола Влашич
79′
14
Тино Анджорин
26
Сириль Нгонге
46′
19
Че Адамс
18
Джованни Симеоне
79′
91
Дуван Сапата
Статистика
Ювентус
Торино
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
21
8
Удары в створ
6
3
Угловые
6
2
Фолы
9
4
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Лука Дзуфферли
(Италия)
