Туринское дерби закончилось нулевой ничьей

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
07:00
СКА-Хабаровск
:
Урал
Все коэффициенты
П1
4.20
X
3.40
П2
1.95
Футбол. Первая лига
10:00
Енисей
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.17
П2
3.11
Футбол. Премьер-лига
13:00
Крылья Советов
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
8.25
X
5.08
П2
1.39
Футбол. Франция
завершен
Монако
1
:
Ланс
4
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
3
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
0
:
Вильярреал
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
2
:
Милан
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
1
:
Нант
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
2
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
3
:
Кельн
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
3
:
Леванте
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
0
:
Торино
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
0
:
Ростов
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
3
:
Брест
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
1
:
Осасуна
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
2
:
Фулхэм
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
3
:
Бернли
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
6
:
Хайденхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
1
:
Боруссия Д
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
3
:
РБ Лейпциг
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
2
:
Бавария
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
0
:
Кальяри
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
0
:
Верона
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
2
:
Волга
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
0
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
0
:
ЦСКА
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Алавес
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
1
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
2
:
Манчестер Юнайтед
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
1
:
Чайка
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
1
:
Акрон
2
П1
X
П2

Туринское дерби закончилось нулевой ничьей

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. «Ювентус» сыграл вничью с «Торино» в туринском дерби в рамках 11-го тура чемпионата Италии по футболу.

Источник: Reuters

Встреча, которая прошла в субботу на домашнем стадионе «Ювентуса», закончилась со счетом 0:0.

«Ювентус» с 19 очками занимает пятое место в турнирной таблице Серии A, «Торино» (14 очков) располагается на 11-й позиции.

В матчах «Комо» — «Кальяри» и «Лечче» — «Верона» также был зафиксирован счет 0:0.

Ювентус
0:0
Первый тайм: 0:0
Торино
Футбол, Италия, 11-й тур
8.11.2025, 20:00 (МСК UTC+3)
Allianz Stadium
Главные тренеры
Лучано Спаллетти
Марко Барони
Составы команд
Ювентус
16
Микеле Ди Грегорио
15
Пьер Калюлю
8
Тен Копмейнерс
22
Уэстон Маккенни
27
Андреа Камбьясо
19
Кефрен Тюрам
24
Даниэле Ругани
46′
4
Федерико Гатти
9
Душан Влахович
65′
11
Эдон Жегрова
5
Мануэль Локателли
86′
17
Василие Аджич
7
Франсишку Консейсау
65′
30
Жонатан Давид
10
Кенан Йылдыз
84′
20
Лоис Опенда
Торино
1
Альберто Палеари
23
Сауль Коко
13
Гильермо Марипан
16
Маркус Хольмгрен Педерсен
20
Валентино Лазаро
22
Чезаре Казадеи
44
Ардиан Исмайли
88′
61
Адриен Тамез
8
Иван Илич
46′
32
Кристьян Аслани
64′
10
Никола Влашич
79′
14
Тино Анджорин
26
Сириль Нгонге
46′
19
Че Адамс
18
Джованни Симеоне
79′
91
Дуван Сапата
Статистика
Ювентус
Торино
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
21
8
Удары в створ
6
3
Угловые
6
2
Фолы
9
4
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Лука Дзуфферли
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти