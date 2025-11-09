Ричмонд
«Сандерленд» на 90+4-й минуте вырвал ничью в матче с «Арсеналом»

«Арсенал» на выезде сыграл вничью с «Сандерлендом» в матче 11-го тура чемпионата Англии — 2:2.

Первый гол на 36-й минуте забил защитник хозяев Даниэль Баллард. На 54-й минуте Букайо Сака сравнял счет. На 74-й минуте Леандро Троссард вывел гостей вперед, а в добавленное время Брайан Бробби снова сделал счет равным.

«Арсенал» продлил беспроигрышную серию до 14 матчей во всех турнирах. Лондонская команда с 26 очками возглавляет таблицу АПЛ. «Сандерленд» набрал 19 баллов и вышел на третье место.

23 ноября «канониры» примут «Тоттенхэм», а «черные коты» днем ранее на выезде сыграют против «Фулхэма».

Сандерленд
2:2
Первый тайм: 1:0
Арсенал
Футбол, Англия, Тур 11
8.11.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
Stadium of Light
Главные тренеры
Режис Ле Бри
Микель Артета
Голы
Сандерленд
Дэниэл Баллард
(Норди Мукьеле)
36′
Брайан Бробби
(Дэниэл Баллард)
90+4′
Арсенал
Букайо Сака
(Микель Мерино)
54′
Леандро Троссар
(Мартин Субименди)
74′
Составы команд
Сандерленд
22
Робин Руфс
32
Трай Хьюм
17
Рейнилдо Мандава
72′
5
Дэниэл Баллард
20
Норди Мукьеле
34
Гранит Джака
45+1′
27
Ноа Садики
25
Бертран Траоре
64′
7
Шемсдин Тальби
28
Энцо Ле Фе
64′
24
Симон Адингра
18
Вильсон Изидор
63′
9
Брайан Бробби
6
Лютсхарел Гертрейда
87′
12
Элиэзер Майенда
Арсенал
1
Давид Райя
12
Юррьен Тимбер
33
Риккардо Калафьори
41
Деклан Райс
36
Мартин Субименди
36′
23
Микель Мерино
7
Букайо Сака
19
Леандро Троссар
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
10
Эберечи Эзе
88′
3
Кристиан Москера
Статистика
Сандерленд
Арсенал
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
6
17
Удары в створ
2
7
Угловые
2
2
Фолы
13
13
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Крейг Поусон
(Англия)
