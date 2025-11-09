Ричмонд
«Милан» упустил победу над «Пармой», ведя 2:0 к 25-й минуте матча Серии А

«Милан» на чужом поле сыграл вничью с «Пармой» в матче 11-го тура итальянской Серии А.

Источник: Getty Images

К 25-й минуте россонери вели со счетом 2:0 благодаря голам Алексиса Салемакерса (12) и Рафаэла Леау (25).

Однако затем пармезанцы сумели отыграть оба пропущенных мяча усилиями Адриана Бернабе (45) и Энрико Дель Прато (62). Итоговый счет — боевая ничья 2:2.

После этого матча «Милан» делит вместе с «Наполи» лидерство в таблице Серии А (22 очка), а «Парма» находится на 17-й позиции (8 баллов).

Парма
2:2
Первый тайм: 1:2
Милан
Футбол, Италия, 11-й тур
8.11.2025, 22:45 (МСК UTC+3)
Ennio Tardini
Главные тренеры
Карлос Куэста
Массимилиано Аллегри
Голы
Парма
Адриан Бернабе
(Саша Бричги)
45+1′
Энрико Дель Прато
(Саша Бричги)
62′
Милан
Алексис Салемакерс
(Кристофер Нкунку)
12′
Рафаэл Леау
25′
Составы команд
Парма
31
Дзион Судзуки
15
Энрико Дель Прато
5
Лаутаро Валенти
27
Саша Бричги
16
Мандела Кейта
22
Оливер Серенсен
86′
9
Матео Пельегрино
3
Абдулай Ндиай
46′
37
Мариано Троило
18
Матиас Левик
68′
14
Эмануэле Валери
10
Адриан Бернабе
81′
27
Эрнани
32
Патрик Кутроне
90′
25
Бенджамин Кремаски
Милан
16
Майк Меньян
31
Страхиня Павлович
46
Маттео Габбиа
56
Алексис Салемакерс
14
Лука Модрич
70′
19
Юссуф Фофана
10
Рафаэл Леау
5
Кони де Винтер
87′
24
Закари Атекаме
2
Первис Эступиньян
70′
33
Давиде Бартесаги
4
Самуэле Риччи
70′
11
Кристиан Пулишич
18
Кристофер Нкунку
60′
8
Рубен Лофтус-Чик
Статистика
Парма
Милан
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
14
9
Удары в створ
4
5
Угловые
4
3
Фолы
14
10
Офсайды
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Марко Ди Белло
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти