Футболисты «Ислочи» и «Сморгони» сыграли вничью в чемпионате Беларуси

Матч-центр
Все
Футбол. Испания
1-й тайм
Атлетик
0
:
Овьедо
0
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.60
П2
6.59
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Торпедо
0
:
Сокол
0
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.42
П2
5.50
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Ротор
0
:
Шинник
0
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.05
П2
3.90
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Локомотив
0
:
Оренбург
0
Все коэффициенты
П1
2.30
X
2.65
П2
4.40
Футбол. Италия
2-й тайм
Аталанта
0
:
Сассуоло
3
Все коэффициенты
П1
100.00
X
18.20
П2
1.00
Футбол. Италия
17:00
Болонья
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
3.13
X
3.06
П2
2.61
Футбол. Италия
17:00
Дженоа
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
2.87
X
2.92
П2
2.95
Футбол. Англия
17:00
Астон Вилла
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
2.32
X
3.50
П2
3.19
Футбол. Англия
17:00
Брентфорд
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.91
X
3.48
П2
2.51
Футбол. Англия
17:00
Кристал Пэлас
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.50
П2
3.11
Футбол. Англия
17:00
Ноттингем Форест
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.28
П2
3.45
Футбол. Франция
17:00
Лорьян
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.32
П2
2.47
Футбол. Премьер-лига
17:30
Ахмат
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.21
X
3.49
П2
2.27
Футбол. Германия
17:30
Фрайбург
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
1.84
X
3.69
П2
4.66
Футбол. Испания
18:15
Райо Вальекано
:
Реал
Все коэффициенты
П1
6.80
X
5.15
П2
1.45
Футбол. Франция
19:15
Анже
:
Осер
Все коэффициенты
П1
2.67
X
3.09
П2
3.01
Футбол. Франция
19:15
Метц
:
Ницца
П1
X
П2
Футбол. Франция
19:15
Страсбур
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
2.72
X
3.68
П2
2.56
Футбол. Англия
19:30
Манчестер Сити
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.07
П2
3.75
Футбол. Германия
19:30
Штутгарт
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.67
П2
5.90
Футбол. Премьер-лига
19:45
Балтика
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
3.22
X
3.15
П2
2.50
Футбол. Италия
20:00
Рома
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
1.54
X
4.29
П2
7.00
Футбол. Испания
20:30
Мальорка
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
2.74
X
2.83
П2
3.21
Футбол. Испания
20:30
Валенсия
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.53
П2
2.19
Футбол. Германия
21:30
Айнтрахт Ф
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
1.89
X
3.95
П2
3.80
Футбол. Италия
22:45
Интер
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.60
П2
9.25
Футбол. Франция
22:45
Лион
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
4.56
X
3.99
П2
1.79
Футбол. Испания
23:00
Сельта
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
4.17
X
4.38
П2
1.79
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
1
:
Зенит
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
Черноморец
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
0
:
Урал
2
П1
X
П2

Футболисты «Ислочи» и «Сморгони» сыграли вничью в чемпионате Беларуси

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси завершаются встречи 28-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В первом сегодняшнем поединке «Ислочь» сыграла вничью на своем поле с футболистами «Сморгони» — 0:0.

Позже БАТЭ примет на поле «Борисов-Арены» мозырскую «Славию», а футболисты «Витебска» сыграют у себя дома с жодинским «Торпедо-БелАЗом».

Результаты остальных встреч 28-го тура: «Молодечно» — «МЛ Витебск» — 0:1, «Динамо» (Минск) — «Арсенал» (Дзержинск) — 1:0, «Гомель» — «Динамо» (Брест) — 3:0, «Минск» — «Неман» (Гродно) — 1:4, «Нафтан» (Новополоцк) — «Слуцк» — 1:2.

После 28 туров положение в лидирующей группе таково: «МЛ Витебск» — 64 очка, «Динамо» (Минск) — 59, «Славия» — 53, «Динамо» (Брест) — 48. Внизу турнирной таблицы находится «Молодечно», у которого 11 очков, в активе «Слуцка» 21 балл, у «Сморгони» и «Нафтана» по 25 очков.

Ислочь
0:0
Первый тайм: 0:0
Сморгонь
Футбол, Беларусь, 28-й тур
9.11.2025, 00:00 (МСК UTC+3)
Городской
Главные тренеры
Виталий Жуковский
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти