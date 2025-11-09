Футболисты «Ислочи» и «Сморгони» сыграли вничью в чемпионате Беларуси

В первом сегодняшнем поединке «Ислочь» сыграла вничью на своем поле с футболистами «Сморгони» — 0:0.
Позже БАТЭ примет на поле «Борисов-Арены» мозырскую «Славию», а футболисты «Витебска» сыграют у себя дома с жодинским «Торпедо-БелАЗом».
Результаты остальных встреч 28-го тура: «Молодечно» — «МЛ Витебск» — 0:1, «Динамо» (Минск) — «Арсенал» (Дзержинск) — 1:0, «Гомель» — «Динамо» (Брест) — 3:0, «Минск» — «Неман» (Гродно) — 1:4, «Нафтан» (Новополоцк) — «Слуцк» — 1:2.
После 28 туров положение в лидирующей группе таково: «МЛ Витебск» — 64 очка, «Динамо» (Минск) — 59, «Славия» — 53, «Динамо» (Брест) — 48. Внизу турнирной таблицы находится «Молодечно», у которого 11 очков, в активе «Слуцка» 21 балл, у «Сморгони» и «Нафтана» по 25 очков.
Виталий Жуковский
