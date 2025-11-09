Футболисты «Ислочи» и «Сморгони» сыграли вничью в чемпионате Беларуси

После 28 туров положение в лидирующей группе таково: «МЛ Витебск» — 64 очка, «Динамо» (Минск) — 59, «Славия» — 53, «Динамо» (Брест) — 48. Внизу турнирной таблицы находится «Молодечно», у которого 11 очков, в активе «Слуцка» 21 балл, у «Сморгони» и «Нафтана» по 25 очков.