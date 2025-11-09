Ричмонд
«Астон Вилла» разгромила «Борнмут», «Ньюкасл» проиграл «Брентфорду»

9 ноября в английской Премьер-лиге проходят матчи 11-го тура.

Источник: Соцсети

«Астон Вилла» принимала на своем поле «Борнмут» и разгромила соперника со счетом 4:0. В голу в составе победителей забили Эмилиано Буэндия, Амаду Онана, Росси Баркли и Дониелл Мален. Вратарь бирмингемцев Эмилиано Мартинес отразил удар с пенальти и помог команде отыграть на ноль.

«Ньюкасл» в гостях со счетом 1:3 проиграл «Брентфорду». «Сороки» вышли вперед на 27-й минуте благодаря голу Харви Барнса, но во втором тайме пропустили от Кевина Шаде и Игора Тьяго (дважды).

В других матчах «Ноттингем Форест» на своем поле был сильнее «Лидса» (3:1), а «Кристал Пэлас» и «Брайтон» сыграли вничью в Лондоне — 0:0.

Астон Вилла
4:0
Первый тайм: 2:0
Борнмут
Футбол, Англия, Тур 11
9.11.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Villa Park
Главные тренеры
Унаи Эмери
Андони Ираола
Голы
Астон Вилла
Эмилиано Буэндия
28′
Амаду Онана
40′
Росс Баркли
(Люка Динь)
77′
Дониэлл Мален
(Юри Тилеманс)
82′
Нереализованные пенальти
Борнмут
Антуан Семеньо
67′
Составы команд
Астон Вилла
23
Эмилиано Мартинес
2
Мэтти Кэш
12
Люка Динь
4
Эзри Конса
14
Пау Торрес
7
Джон Макгинн
71′
6
Росс Баркли
10
Эмилиано Буэндия
71′
8
Юри Тилеманс
27
Морган Роджерс
13′
86′
29
Эванн Гессан
11
Олли Уоткинс
81′
26
Ламар Богард
44
Бубакар Камара
23′
81′
17
Дониэлл Мален
24
Амаду Онана
71′
19
Джейдон Санчо
Борнмут
1
Джордже Петрович
24
Антуан Семеньо
16
Маркус Таверньер
5
Маркос Сенеси
44
Велько Милосавлевич
12
Тайлер Адамс
15
Адам Смит
10′
20
Алекс Хименес
27′
46′
4
Льюис Кук
3
Адриен Трюффер
38′
63′
10
Райан Кристи
19
Джастин Клюйверт
63′
21
Амин Адли
9
Эванилсон
77′
7
Дэвид Брукс
8
Алекс Скотт
63′
22
Эли Жуниор Крупи
Статистика
Астон Вилла
Борнмут
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
16
13
Удары в створ
8
4
Угловые
6
9
Фолы
8
20
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Джон Брукс
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти