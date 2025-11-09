«Астон Вилла» разгромила «Борнмут», «Ньюкасл» проиграл «Брентфорду»

«Астон Вилла» принимала на своем поле «Борнмут» и разгромила соперника со счетом 4:0. В голу в составе победителей забили Эмилиано Буэндия, Амаду Онана, Росси Баркли и Дониелл Мален. Вратарь бирмингемцев Эмилиано Мартинес отразил удар с пенальти и помог команде отыграть на ноль.