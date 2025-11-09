Жодинские торпедовцы не удержали победу над «Витебском» на финише 28-го тура чемпионата Беларуси

В первом сегодняшнем поединке «Ислочь» сыграла вничью с футболистами «Сморгони» — 0:0, а на поле «Борисов-Арены» БАТЭ и мозырская «Славия» также не выявили победителя: в первом тайме ворота гостей поразил Жан Шарль, а вскоре после перерыва Терентий Луцевич сравнял результат — 1:1.