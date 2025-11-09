Ричмонд
Жодинские торпедовцы не удержали победу над «Витебском» на финише 28-го тура чемпионата Беларуси

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» не смогли удержать победу над «Витебском» в гостевом поединке 28-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Reuters

Торпедовцы вышли вперед на 30-й минуте встречи, когда отличился Вадим Побудей, однако выиграть гостям не удалось: за минуту до окончания встречи Руслан Теверов установил окончательный счет — 1:1.

В первом сегодняшнем поединке «Ислочь» сыграла вничью с футболистами «Сморгони» — 0:0, а на поле «Борисов-Арены» БАТЭ и мозырская «Славия» также не выявили победителя: в первом тайме ворота гостей поразил Жан Шарль, а вскоре после перерыва Терентий Луцевич сравнял результат — 1:1.

Результаты остальных встреч 28-го тура: «Молодечно» — «МЛ Витебск» — 0:1, «Динамо» (Минск) — «Арсенал» (Дзержинск) — 1:0, «Гомель» — «Динамо» (Брест) — 3:0, «Минск» — «Неман» (Гродно) — 1:4, «Нафтан» (Новополоцк) — «Слуцк» — 1:2.

После 28 туров положение в лидирующей группе таково: «МЛ Витебск» — 64 очка, «Динамо» (Минск) — 59, «Славия» — 54, «Динамо» (Брест) — 48. Внизу турнирной таблицы находится «Молодечно», у которого 11 очков, в активе «Слуцка» 21 балл, у «Сморгони» и «Нафтана» по 25 очков. Бомбардирскую гонку возглавляет нападающий «Ислочи» Александр Шестюк, забивший 17 мячей.

Сейчас в чемпионате наступил перерыв, связанный с международными матчами национальной и молодежной сборных Беларуси.

Витебск
1:1
Первый тайм: 0:0
Торпедо-БелАЗ
Футбол, Беларусь, 28-й тур
9.11.2025, 00:00 (МСК UTC+3)
ЦСК Витебский
Главные тренеры
Сергей Ясинский
Юрий Пунтус
