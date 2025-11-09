Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Сельта
2
:
Барселона
2
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.45
П2
1.88
Футбол. Италия
перерыв
Интер
1
:
Лацио
0
Все коэффициенты
П1
1.12
X
8.50
П2
37.00
Футбол. Франция
перерыв
Лион
1
:
ПСЖ
2
Все коэффициенты
П1
14.70
X
5.30
П2
1.25
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Майнц
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
2
:
Удинезе
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
1
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Ливерпуль
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
3
:
Аугсбург
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
2
:
Осер
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
2
:
Ницца
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
2
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
0
:
Реал
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
2
:
Санкт-Паули
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
2
:
Наполи
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
2
:
Фиорентина
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
4
:
Борнмут
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
3
:
Ньюкасл Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
0
:
Брайтон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
3
:
Лидс
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
1
:
Тулуза
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
1
:
Сокол
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
3
:
Шинник
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
1
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
0
:
Сассуоло
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
1
:
Зенит
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
Черноморец
0
П1
X
П2

«Рома» победила «Удинезе» и возглавила таблицу Серии А

В матче 11-го тура чемпионата Италии «Рома» дома одержала победу над «Удинезе».

Источник: Getty Images

Встреча, прошедшая на стадионе в Риме, завершилась со счетом 2:0 в пользу команды Джан Пьеро Гасперини. На 42-й минуте с пенальти счет открыл Лоренцо Пеллегрини, а на 61-й отличился Зеки Челик.

Благодаря этой победе «Рома» с 24 очками возглавила таблицу Серии А.

Рома
2:0
Первый тайм: 1:0
Удинезе
Футбол, Италия, 11-й тур
9.11.2025, 20:00 (МСК UTC+3)
Olimpico
Главные тренеры
Джанпьеро Гасперини
Коста Руньяич
Голы
Рома
Лоренцо Пеллегрини
42′
Зеки Челик
(Джанлука Манчини)
61′
Составы команд
Рома
99
Миле Свилар
23
Джанлука Манчини
22
Марио Эрмосо
5
Эван Н`Дика
4
Брайан Кристанте
28′
17
Ману Коне
19
Зеки Челик
90′
24
Ян Циолковски
43
Уэсли Винисиус
90′
87
Даниэле Гиларди
9
Артем Довбик
42′
35
Томмазо Бальданци
18
Матиас Соуле
74′
8
Нейл Эль-Айнауи
7
Лоренцо Пеллегрини
45+4′
74′
92
Стефан Эль-Шаарави
Удинезе
40
Мадука Окойе
13
Никола Бертола
28
Умар Соле
59
Алессандро Дзаноли
32
Юрген Эккеленкамп
14
Артур Атта
27
Кристиан Кабаселе
53′
16
Маттео Пальма
11
Ассан Камара
82′
33
Джордан Земура
8
Йеспер Чельстрем
62′
72′
24
Якуб Петровски
10
Николо Дзаньоло
82′
15
Вакун Иссуф Байо
18
Адам Букса
72′
9
Кинан Дэвис
Статистика
Рома
Удинезе
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
13
10
Удары в створ
4
4
Угловые
3
4
Фолы
13
14
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Джузеппе Коллу
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти