«Рома» победила «Удинезе» и возглавила таблицу Серии А

Встреча, прошедшая на стадионе в Риме, завершилась со счетом 2:0 в пользу команды Джан Пьеро Гасперини. На 42-й минуте с пенальти счет открыл Лоренцо Пеллегрини, а на 61-й отличился Зеки Челик.
Благодаря этой победе «Рома» с 24 очками возглавила таблицу Серии А.
Футбол, Италия, 11-й тур
9.11.2025, 20:00 (МСК UTC+3)
Olimpico
Главные тренеры
Джанпьеро Гасперини
Коста Руньяич
Голы
Рома
Лоренцо Пеллегрини
42′
Зеки Челик
(Джанлука Манчини)
61′
Составы команд
Рома
99
Миле Свилар
23
Джанлука Манчини
22
Марио Эрмосо
5
Эван Н`Дика
4
Брайан Кристанте
28′
17
Ману Коне
19
Зеки Челик
90′
24
Ян Циолковски
43
Уэсли Винисиус
90′
87
Даниэле Гиларди
9
Артем Довбик
42′
35
Томмазо Бальданци
18
Матиас Соуле
74′
8
Нейл Эль-Айнауи
7
Лоренцо Пеллегрини
45+4′
74′
92
Стефан Эль-Шаарави
Удинезе
40
Мадука Окойе
13
Никола Бертола
28
Умар Соле
59
Алессандро Дзаноли
32
Юрген Эккеленкамп
14
Артур Атта
27
Кристиан Кабаселе
53′
16
Маттео Пальма
11
Ассан Камара
82′
33
Джордан Земура
8
Йеспер Чельстрем
62′
72′
24
Якуб Петровски
10
Николо Дзаньоло
82′
15
Вакун Иссуф Байо
18
Адам Букса
72′
9
Кинан Дэвис
Статистика
Рома
Удинезе
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
13
10
Удары в створ
4
4
Угловые
3
4
Фолы
13
14
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Джузеппе Коллу
(Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти